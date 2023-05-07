Pancar toplarken ayının saldırısına uğradı

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Olay, öğle saatlerinde Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyüne bağlı Dereiçi mezrasında meydana geldi. Sabah saatlerinde mezraya pancar toplamaya giden Gebat Çelik, arkasından gelen ayının saldırısına uğradı. Çelik’in çığlıklarını duyan ve yine pancar toplayan arkadaşları yaralanan Çelik'i ayıdan kurtararak, durumu jandarma ve 112'ye bildirdi.

Kısa sürede mezraya gelen ekipler, ayı ile boğuşan ve bacaklarından yaralanan Çelik’i omuzda taşıyarak ambulansın bulunduğu yere kadar götürdü. Çelik, daha sonra sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.