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Pancar toplarken ayının saldırısına uğradı

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#Ayı#Hakkari#Saldırı
Pancar toplarken ayının saldırısına uğradı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 16:11

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar toplamaya giden Gebat Çelik (27) ayı saldırısına uğradı. Ayı ile boğuşan ve yaralanan Çelik, arkadaşları tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, öğle saatlerinde Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar köyüne bağlı Dereiçi mezrasında meydana geldi. Sabah saatlerinde mezraya pancar toplamaya giden Gebat Çelik, arkasından gelen ayının saldırısına uğradı. Çelik’in çığlıklarını duyan ve yine pancar toplayan arkadaşları yaralanan Çelik'i ayıdan kurtararak, durumu jandarma ve 112'ye bildirdi.

Kısa sürede mezraya gelen ekipler, ayı ile boğuşan ve bacaklarından yaralanan Çelik’i omuzda taşıyarak ambulansın bulunduğu yere kadar götürdü. Çelik, daha sonra sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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#Ayı#Hakkari#Saldırı

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