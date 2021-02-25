Pamukkale'deki okullar dezenfekte edildi

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren tüm resmi ve özel ilkokullarda, ana sınıflar ile 8'inci ve 12'nci sınıflarda seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacağını açıkladı. Pamukkale Belediyesi de ilçedeki tüm okullarda koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı. 15 Şubat öncesi ilçede bulunan köy okulu statüsündeki 30 ilk ve orta okulda dezenfeksiyon çalışması yapan Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 Mart öncesi merkezde bulunan anaokulu, ilk ve orta okullar ile köy statüsünden mahalleye dönüşen bölgelerdeki liselerde dahil olmak üzere toplam 84 okuldaki çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, 2020 yılının ilk aylarında başlayan koronavirüs salgını sonrası tüm dünya ile birlikte ülkemizde de önemli değişimler yaşandığını ifade ederek, "Hep birlikte zor günlerden geçiyoruz. Biz büyükler her ne kadar çok zorluk yaşasak da çocuklarımız kadar zorlanmadık. Çocuklarımız zorlandılar fakat salgınla mücadelede en büyük desteği de onlar verdi. Onlar, arkadaşlarından, okullarından, öğretmenlerinden ve en önemlisi parklardan, doğadan uzak kaldılar. Aylardır okullarından, arkadaşlarından, öğretmenlerinden uzak kalan çocuklarımızın gönül rahatlığı ile yüz yüze eğitime başlayabilmesi için ilçemizdeki tüm okullarımızı dezenfekte ettik. Hem anne babaların ve öğretmenlerimizin hem de çocuklarımızın içleri rahat olsun istedik. Pamukkale Belediyesi olarak, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci yarısının tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar getirmesini temenni ediyorum" dedi.