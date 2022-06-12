Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Pamukkale'de korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı

#PAMUKKALE#Tanker#Trafik Kazası

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde boş yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Denizli’ye giden B.F. idaresindeki 35 ZK 786 plakalı boş yakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti. Bu sırada tanker, karşı şeritten gelen Nurettin Tuncer’in (30) kullandığı 20 DD 232 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobili sürükleyen tanker, şarampoldeki toprak yığınına çarparak durdu. İhbarla olay yerine acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TANKER ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Ekipler, otomobil sürücüsü Nurettin Tuncer ile babası Mehmet Tuncer’in (53) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan otomobildeki yaralılardan sürcü Nurettin Tuncer’in eşi Filiz Tuncer (29) de doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan İsmail Tuncer (29) ile Muhammet Tuncer’in de sürücünün kardeşleri olduğu öğrenildi.  Yaralıların tedavileri sürerken, tanker şoförü B.F. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#PAMUKKALE#Tanker#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor? 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

#Evlilik
Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım

Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı! 'Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım'

#Kaybolan Çocuklar
Bu görselde gördükleriniz, gözleriniz ve beyniniz hakkında çok şey anlatıyor

Bu görselde gördükleriniz, gözleriniz ve beyniniz hakkında çok şey anlatıyor

#Görsel İllüzyon

BAKMADAN GEÇME!

Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

Evliler mi yoksa bekarlar mı daha uzun yaşıyor? 15 yılda 623 bin kişi incelendi...

#Evlilik
Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım

Çocuğum kayboldu, şimdi buradaydı! 'Uzun süre dışarı tek başıma çıkamadım'

#Kaybolan Çocuklar
Bu görselde gördükleriniz, gözleriniz ve beyniniz hakkında çok şey anlatıyor

Bu görselde gördükleriniz, gözleriniz ve beyniniz hakkında çok şey anlatıyor

#Görsel İllüzyon