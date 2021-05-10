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Gündem
Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- 
Haber Giriş: 10.05.2021 - 16:14 | Son Güncelleme:

Pamukkale'de 2 turistin çıplak fotoğrafı tepki çekti!

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Pamukkale'de 2 turistin çıplak fotoğrafı tepki çekti!

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 2 yabancı erkek turistin çektirdiği çıplak fotoğraf, sosyal medyada tepki topladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'de, Polonyalı vücut geliştirme sporcusu Marcin Modrzejewski ve yanındaki erkek arkadaşı çıplak poz verip fotoğraf çektirdi. Turistlerden Modrzejewski, sosyal medya hesabından fotoğrafı, "Çıplak devriye. Neyse ki kimse devriyemizde boğulmadı" notuyla paylaştı.

"BU NE PİSLİK"

Görsel, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Tam kapanma nedeniyle sadece yabancı turistlerin gezebildiği 'beyaz cennet'te, turistlerin çektirdiği çıplak fotoğraf, sosyal medyada tepki topladı. Modrzejewski'nin bir takipçisi paylaşıma, 'Bu ne pislik' yorumu yaptı.

Pamukkalede 2 turistin çıplak fotoğrafı tepki çekti

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