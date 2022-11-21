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Pamukkale ve Kapadokya’ya yerli balon

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#Kapadokya#Pamukkale#Balon
Pamukkale ve Kapadokya’ya yerli balon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 07:00

Pamukkale ve Kapadokya’nın güzelliklerini turistlere gökyüzünden seyrettirecek ilk yerli balon uçuşu için geri sayım başladı. İlk iki balon aralıkta Pamukkale’den havalanacak.

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Pamukkale ve Kapadokya’da turistler için ticari balon havalandıran Türk Hava Kurumu (THK), ilk yerli balon uçuşlarına hazırlanıyor. Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı H. Abdullah Kaya, Türkiye’nin yurtdışından balon almak yerine kendi balonlarını kullanabileceğini belirterek, ”Bu konuda ilk yerli balon üreten firma ile çalışıyoruz” dedi. Biri 8, diğeri 18 kişilik olan ilk iki balonun aralık ve şubat aylarında Pamukkale’de havalanacağını belirten Kaya, Hürriyet’e şunları söyledi:

HER GÜN 40 BALON HAVALANIYOR

“İlk kez Türk Hava Kurumu tarafından 2013 yılında hava şartlarını kontrol etmek ve tecrübe uçuşları yapmak için pilotlarımız Pamukkale’ye gitti. Daha sonra ticari uçuşlar başladı. Pamukkale’de sıcak hava balonculuğunu ilk defa ülkemize THK kazandırdı. Şimdi Pamukkale’de bizimle birlikte 19 firma var. Günde 40 balon kalkış yapıyor ve ortalama 500-750 kişi sıcak hava balonu ile Pamukkale’yi gökyüzünden izliyor.

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Pamukkale ve Kapadokya’ya yerli balon

DİREKSİYONU OLMAYAN HAVA ARACI

Sıcak hava balonuna binenlerin çoğunluğu yabancı turistler. Hava koşullarına bağlı olarak direksiyonu olmayan bu hava aracıyla ortalama 1500 metre yükseklikten Pamukkale travertenlerine ve Hierapolis Antik kentinin o eşsiz manzarasını izleyebiliyorsunuz. Uçuşlar 45 dakika kadar sürüyor.

Türkiye sıcak hava balonlarını genellikle Avrupa’dan temin ediyor. Bu duruma bir son vermek için artık yerli balon kullanımına geçeceğiz. Biri 8, diğeri 18 kişilik olan iki balon aralık ve şubat aylarında havalanacak. Şu anda Kapadokya’da da üç balonumuz bulunuyor. Yerli balon uçuşlarımızı gelecek aylarda Kapadokya’da da başlatmayı planlıyoruz.

 

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#Kapadokya#Pamukkale#Balon

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