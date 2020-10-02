Pamukkale Belediyesi tarihi camiyi restore edecek

Pamukkale Belediyesi, 1884 yılında inşa edilen Belenardıç Camisi’nin restorasyonunu üstlendi. Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık ve Pamukkale İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal ile bir araya gelerek projenin protokolünü imzaladı.



Pamukkale Belediye Başkanı Örki, Belenardıç Camisi’nin mükemmel bir eser niteliğinde olduğunu belirti, "Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim insanlara ’hayır işinde yarışın’ mesajı veriyor. Biz de ilahi emirden yola çıkarak Pamukkale Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapıyoruz. Daha çok Karadeniz ve Orta Anadolu bölgelerimizde bulunan bir mimariye sahip olan bu camimiz de çivi kullanılmamış ve kök boya ile boyanmış. Oradaki vatandaşlarımız tarafından aktif olarak kullanılan camimizin restore edilip korunması bize nasip oldu. Ekim ayında başlayacağımız restorasyon işlemleri ile camimizi en güzel şekilde yenileyip, çevre düzenlemesi ile birlikte yeniden halkımızın hizmetine sunacağız dedi.