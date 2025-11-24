Pamuk Prensesin cüceleri çalındı! Afyonkarahisar'da görenler hayrete düştü

Haberin Devamı

İlginç olay, Bolvadin ilçesindeki Horan Park da meydana geldi. Geçtiğimiz aylarda parkta çocuklar için oluşturulan oyun alanına neredeyse her çocuğun okuduğu Pamuk Prenses ve 7 Cüceler Masalındaki oyuncak figürler yerleştirildi. Ancak bir süre sonra figürlerden üçü ortadan kayboldu.

Meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verirken, cücelerin eksik olduğunu gören ziyaretçiler ise hayretler içinde kaldı.