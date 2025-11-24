×
Pamuk Prensesin cüceleri çalındı! Afyonkarahisar'da görenler hayrete düştü

Güncelleme Tarihi:

#Pamuk Prenses#Afyonkarahisar#Oyuncak Figürler
Pamuk Prensesin cüceleri çalındı Afyonkarahisarda görenler hayrete düştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 10:21

Afyonkarahisar'da yaşanan bir hırsızlık olayı bu kadarına da 'pes' dedirtirken, bir parka konulan Pamuk Prenses ve 7 cüce figürlerinden 3'nü çaldılar.

İlginç olay, Bolvadin ilçesindeki Horan Park da meydana geldi. Geçtiğimiz aylarda parkta çocuklar için oluşturulan oyun alanına neredeyse her çocuğun okuduğu Pamuk Prenses ve 7 Cüceler Masalındaki oyuncak figürler yerleştirildi. Ancak bir süre sonra figürlerden üçü ortadan kayboldu.

Pamuk Prensesin cüceleri çalındı Afyonkarahisarda görenler hayrete düştü

Meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verirken, cücelerin eksik olduğunu gören ziyaretçiler ise hayretler içinde kaldı.

