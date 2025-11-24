Pamuk Prensesin cüceleri çalındı! Afyonkarahisar'da görenler hayrete düştü

İHA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 10:21
Afyonkarahisar'da yaşanan bir hırsızlık olayı bu kadarına da 'pes' dedirtirken, bir parka konulan Pamuk Prenses ve 7 cüce figürlerinden 3'nü çaldılar.
İlginç olay, Bolvadin ilçesindeki Horan Park da meydana geldi. Geçtiğimiz aylarda parkta çocuklar için oluşturulan oyun alanına neredeyse her çocuğun okuduğu Pamuk Prenses ve 7 Cüceler Masalındaki oyuncak figürler yerleştirildi. Ancak bir süre sonra figürlerden üçü ortadan kayboldu.
Meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verirken, cücelerin eksik olduğunu gören ziyaretçiler ise hayretler içinde kaldı.