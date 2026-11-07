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'Pamuk' diye sattığı ürün polyester çıktı… Firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL ceza kesildi

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#Tüketici Hakları#Ticaret Bakanlığı#Yanıltıcı Reklam
Pamuk diye sattığı ürün polyester çıktı… Firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL ceza kesildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 21:47

TİCARET Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, internet sitesinde 'yüzde 100 pamuk' ibaresiyle satılan kırlent kılıflarının etiketinde 'yüzde 100 polyester' yazması üzerine firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

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Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ev tekstili ürünleri satan bir markanın internet sitesinde 'yüzde 100 pamuk' ibaresiyle satışa sunduğu kırlent kılıflarını satın alan tüketici, ürünleri teslim aldığında dikili etiketlerde 'yüzde 100 polyester' ifadesiyle karşılaştı. Ticaret Bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, internet sitesindeki ürün tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi. Bu kapsamda söz konusu reklamlar hakkında 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklam ve tanıtımlara karşı korunması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

 

 

 

 

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#Tüketici Hakları#Ticaret Bakanlığı#Yanıltıcı Reklam

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