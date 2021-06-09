Palu ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi

Kocaeli'de 13 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal'ın (8) kaybolması ile başlayan soruşturmanın ardından Palu ailesinden 5 kişinin ceza aldığı davanın kararı, bir üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozuldu.

Palu ailesinin üyeleri, yeniden yargılanmaya başlandı. Bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ayşe Palu, Emine Ustael, İsa Palu ve Tuncer Ustael cezaevinden SEGBİS sistemiyle katılırken, tutuksuz sanıklar Hava Palu ve Fatih Palu ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Daha önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Tuncer Ustael, savunmasında "Suçlamaları kabul etmiyorum. Avukatımın ve eşim Emine'nin beyanlarına katılıyorum. Maktulün öldüğü anda ne ben ne eşim oradaydık. Diğer sanıklar orada bulunuyordu. Ben ölüm anında yoktum. Ancak daha sonra maktulü ölü olarak gördüm. Buna dair daha önceki ifadelerimi sunmuştum. Maktul 20 Aralık 2008 değil, 19 Kasım 2008 tarihi saat 11.00 ile 11.40 arasında ölmüştür" dedi.

Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 7 Eylül tarihine erteledi.

OLAY

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış ancak herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonunda, sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Emine Ustael ile Havva, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapse mahkum edilmişti. F.P, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi kararıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunuldukları için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

Önceki duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından açıklanan mütalaada, tutuklu sanık Tuncer Ustael hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer tutuklu 5 aile üyesi hakkında ise 16 yıldan 23 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

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