Palmiye Sitesi için 'Fay hattına denk gelmiş' demişti! Ölüm müteahhidinin 5 binası daha yıkılmış

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Kentte, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Palmiye Sitesi ile ilgili, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla aranırken, 17 Mayıs'ta notere gidip vekalet veren ve 23 Ağustos'ta İzmir'deki yazlığında havuz başında yakalanıp tutuklanan Ali Babaoğlu, 5 Eylül’de hakim karşısına çıktı. 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Babaoğlu, duruşmaya katıldı.

Babaoğlu, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, "Yıkılan bloklar fay hattı üzerine denk gelmiştir. Depremin enerji dalga boyunun içerisinde kalmıştır. Enerji dalga boyu 2,40 metredir. Dolayısıyla binalar ilk saniyede yıkılmıştır. Bugünkü yönetmelikle yapılsa dahi kurtulma şansı yokmuş" dedi.

Mahkemedeki savunmasında 40 yıllık inşaat mühendisi olduğunu kaydeden ve Palmiye Sitesi'nin yıkılmasını depremin büyüklüğüne bağlayan Ali Babaoğlu'nun, depremlerde farklı mahallelerde 5 binasının daha yıkıldığı ortaya çıktı.

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Yıkılan binalardan Seda Apartmanı'nda 46, İrem Apartmanı A ve B Blok'ta 33, diğer 2 binada ise 43 olmak üzere toplam 122 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Palmiye Sitesi ile birlikte toplam 273 kişinin ölümüne neden olduğu öne sürülen müteahhit Ali Babaoğlu ile ilgili, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı bina için başlatılan soruşturmalar devam ediyor.