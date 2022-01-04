Paletleri çalarak kayıplara karıştılar! Anbean kamerada

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Sancaktepe'de sabah saatlerinde minibüsle bir iş yerine gelen 4 kişi, müşteri gibi iş yerinden içeriye girdi. Minibüsü paletlerin bulunduğu yere yanaştıran hırsızlar, araçtan inerek paletlerin olduğu yere yöneldi. Dizili paletleri seçerek minibüse koyan hırsızlar, iş yeri çalışanlarının durumu fark etmesinin ardından geldikleri araca binerek olay yerinden kaçmak istedi. Minibüsün hareket ettiği sırada iş yeri çalışanlarından biri minibüsün kapısını açmak isterken kapı kolu çalışanın elinde kaldı. Hırsızlar, daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinin kameralarını inceleyerek olayla ilgili çalışma başlattı.

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"SAĞ OLSUNLAR, ARACIN ARKA KOLUNU BİZE BIRAKTILAR"



İş yeri yöneticisi Yiğit Zorgül, "Sabah saat 09.15 sıralarında biz içeride çalışırken, kapı açık olduğundan dolayı içeriye giriyorlar. Burada paletleri araçlarına yüklemeye çalışıyorlar. Durumu fark ettikten sonra bizde dışarıya arkadaşları yönlendirdik. Dışarıya çıktıklarında apar topar kaçıyorlar. 8 tane paleti çalabildiler. Aracın arka kolunu bize bıraktılar sağ olsunlar. 8 paletle kaçıp gittiler. Başka yerden de palet çaldıklarını öğrendim karakoldan. Müşterimiz gibi içeri girip paletleri çalıp kaçıyorlar tecrübeli bir şekilde. Keşif yapılmış muhtemelen. 3 farklı yerden palet çaldıklarını duydum. Zararımız 1000 lira civarında. Polise gidip ifademizi verdik, suç duyurusunda bulunduk" dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA



Minibüsle bir iş yerine gelen 4 kişinin paletleri çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, müşteri gibi içeriye girerek paletlerin olduğu yere yöneliyor. Araçtan inen hırsızlar, paletleri minibüse koyuyorlar. Çalışanları fark eden hırsızlar, geldikleri minibüsle olay yerinden uzaklaşıyorlar.