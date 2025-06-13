Palavralarına ünlü tarihçiden yanıt geldi... Prof. Ortaylı’dan Netanyahu’ya: Cahil cahil konuşuyor

Haberin Devamı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin ziyareti dolayısıyla İsrail Meclisi’nde (Knesset) konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Arjantin, 19. yüzyılın ikinci yarısında binlerce Yahudi için bir varış noktası haline geldi. Sadece Doğu Avrupa’da değil, Osmanlı İmparatorluğu’nda da ekonomik sıkıntılardan ve antisemit zulümden kaçıp sığınacak yer aradılar” dedi. Tarihi gerçeklerle örtüşmeyen bu sözleri Prof. Dr. İlber Ortaylı şöyle yorumladı:

HİÇ PALAVRA ATMASIN

“Hiç palavra atmasın, o zaman Lübnan’daki, Suriye’deki Yahudiler göç ediyordu. Onlar da ABD’ye gidiyordu. O zamanlar dahi Osmanlı’ya Yahudi göçleri her taraftan devam ediyordu. Polonya’dan, Rusya’dan kaçan, pogromlardan (kıyım) kurtulmaya çalışan Yahudiler İstanbul’a, İzmir’e sığınıyordu. Kendince tarih yazmasın. Türk-Yahudi tarihi onun gibi cahillere kalmadı. Bu konuları layıkıyla araştıran çok kıymetli İsrailli âlimler ziyadesiyle var, otursun da onları okusun. Bu Netanyahu cahil biri. Öbür Siyonistlerden farklı. Bunun abisi de donanımlı bir Siyonist idi. Bunun normal Siyonistlerle de bir alakası yok. Aklınca Arjantinlilerle işbirliği yapacak, onlara hoş görünmeye çalışıyor.

Haberin Devamı

OSMANLI BENZERİ DÖNECEK

Ayrıca belki Osmanlı dönmeyecek ama Osmanlı İmparatorluğu’na yakın bir şey dönecek inşallah. Ortadoğu’nun daha huzurlu olacağı, milletlerin huzurla bir arada yaşayacağı bir ortam olacak. Bambaşka şeyler oluyor. Avrupa da değişecek, bunları nereden bilecek, konuşuyor işte...”

NE DEMİŞTİ: ‘BAZILARI AYNI FİKİRDE DEĞİL AMA OSMANLI GERİ DÖNMEYECEK’

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin ziyareti dolayısıyla İsrail Meclisi’nde (Knesset) konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Arjantin’in 19’uncu yüzyılın ikinci yarısında Yahudiler için bir sığınak haline gelmeye başladığını söyledi. Sadece Doğu Avrupa’dan değil, Osmanlı İmparatorluğu’ndan da Yahudilerin ekonomik sıkıntılardan ve antisemitizmden kaçtığını iddia etti. Netanyahu, Osmanlı İmparatorluğu’ndan bahsederken “Bazıları benimle aynı fikirde olmasa da, Osmanlı İmparatorluğu’nun yakın zamanda geri döneceğini düşünmüyorum, dönmeyecek” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ABD’Yİ Mİ İŞARET ETTİ

Netanyahu’nın işaret ettiği ‘bazıları’nın Türkiye’nin Suriye üzerindeki etkisini tarihi referanslar vererek onaylayan ABD’deki Donald Trump yönetimi ile ABD’nin Ankara Büyükelçiliği ve Suriye Özel Temsilciliği görevini yürüten Tom Barrack olduğu değerlendirildi. Barrack, yaptığı son açıklamalarda “Batı, bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sykes-Picot Anlaşması Suriye’yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız” ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Axios haber sitesi, İsrailli yetkililerin Suriye’ye dair kırmızı çizgilerini Tom Barrack’a sunduğunu iddia etti. Haberde, Tel Aviv yönetiminin, Suriye’de Türk üssü olmaması, güney bölgesinin silahsızlandırılması ile İran ve Hizbullah’ın varlığını yenilememesini şart koştuğu aktarıldı.