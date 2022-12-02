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Palandöken'den gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Kanunla sınırlandırılması gerekiyor

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#TESK#Bendevi Palandöken#Gıda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 22:18

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin “Bir kanunla bu ticaretin sınırlandırılması gerekiyor” açıklamasını yaptı.

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TESK Başkanı Bendevi Palandöken, CNN Türk'te Göksu Öngören Özgür'ün sunduğu Akıl Çemberi programına konuk oldu.

“TİCARİ AHLAK OLACAK”

Son dönem gündemde olan gıda fiyatlarındaki artışlara ilişkin konuşan Palandöken "İlk başta ticari ahlak olacak. Siz rahatsız olmuyor musunuz, bir gün gidiyorsunuz 100 lira diğer gün 150 lira. Başından bozuldu bu iş. Hayatın her alanında kural var ama perakende ticaret alanında kural yok. Yıllardır perakende yasasıyla ilgili bir düzenleme yapılsın diyorum" dedi.

Palandökenden gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama: Kanunla sınırlandırılması gerekiyor

“HAYATIN HER ALANINDA KURALLAR VAR”

"Temel ihtiyaçlar maddeleri en önemli konu” diyen Palandöken “Hayatın her alanında kurallar var. Bizler perakende piyasasında da kuralların olması gerektiğini yıllardır savunuyoruz. Bir kanunla bu ticaretin sınırlandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım'daki Kabine Toplantısı'nın ardından "Ortaya konan ithamlar, Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ticaret Bakanlığımız bu çerçevede yaptığı hazırlıklar doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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DENETİMLER SIKILAŞTI

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde, Bakanlık İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli başkanlığındaki ekip, Ankara'daki marketlere yönelik fahiş fiyat artışı ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, marketlerde, sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını inceledi.

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