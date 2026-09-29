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Palandöken'de kar yağışı etkili oldu! Zirve beyaza büründü

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#Kar Yağışı#Palandöken#Erzurum
Palandökende kar yağışı etkili oldu Zirve beyaza büründü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 10:36

Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü Erzurum şehir merkezine dün gece yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası Palandöken'in zirvesi beyaza büründü.

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En düşük hava sıcaklığının 1 derece olarak ölçüldüğü Palandöken'de kar yağışı etkili oldu. 3 bin 126 metre yükseklikteki Palandöken'in zirvesi yağış nedeniyle beyaza büründü. Sabah saatlerinde ise zirvede yoğun sis etkili oldu.

Palandökende kar yağışı etkili oldu Zirve beyaza büründü

Bu arada Palandöken Kayak Merkezi'nin 3 bin 176 metre rakımdaki tesisleri de yağıştan etkilendi. Ejder Tepesi olarak bilinen bölge karla kaplandı. Yağış nedeniyle Erzurum'da sıcaklıklarda da önemli ölçüde azalma yaşandı. Meteoroloji verilerine göre Erzurum kent merkezinde en düşük sıcaklık 3,9 derece olarak ölçüldü.

Palandökende kar yağışı etkili oldu Zirve beyaza büründü

 

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#Kar Yağışı#Palandöken#Erzurum

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