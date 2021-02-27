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Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)-
Haber Giriş: 27.02.2021 - 08:33 | Son Güncelleme:

Palandöken'de ilginç görüntü! Bornozla kayıp bikiniyle poz verdiler

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Palandöken'de ilginç görüntü! Bornozla kayıp bikiniyle poz verdiler
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Kış turizminin gözde kayak merkezi Palandöken'in pistlerinde, bornozları ile kayak yapan 2 Rus turist, görenleri şaşırttı. Tatilcilerin merakla izlediği, zaman zaman da fotoğraflarını çektiği Lubov Lubacka ile İrina Bespalova'nın bir süre sonra sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi. Üstlerinde bornoz, ellerinde fincanla acemi pistinde kayak yapan Rus kadınlardan Lubacka, daha sonra tatilcilerin arasında bikiniyle kalıp, arkadaşı Bespalova'ya poz verdi. 

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  • Rus turistler, Palandökende bornozla kayıp, bikiniyle poz verdi
  • Rus turistler, Palandökende bornozla kayıp, bikiniyle poz verdi
  • Rus turistler, Palandökende bornozla kayıp, bikiniyle poz verdi
  • Rus turistler, Palandökende bornozla kayıp, bikiniyle poz verdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Palandöken Kayak Merkezi, dünyanın en uzun pistlerine sahip olması, şehir merkezine 5 kilometre, havaalanına ise 17 kilometre uzaklıkta yer alması, ışıklandırma sistemleriyle gece kayak yapabilme imkanı bulunması ve tesislerin son model teknolojiyle donatılmış olması dolayısıyla kayakseverlerin ilgisini çekiyor.

Turizmde mayıs umudu
Turizmde mayıs umudu

Palandökende ilginç görüntü Bornozla kayıp bikiniyle poz verdiler

Kayak merkezine gelerek, milyonları bulan takipçileri için birbirinden ilginç video ve fotoğraflar çeken sosyal medya fenomenleri de renkli görüntüler ortaya çıkarıyor. Takipçilerine değişik görüntüler çekmeyi amaçlayan yerli ve yabancı sosyal medya fenomenleri, geldikleri Palandöken'den paylaşımlar da yapıyor. 

Palandökende ilginç görüntü Bornozla kayıp bikiniyle poz verdiler



Rusya'dan gelerek, Palandöken'de konaklayan Lubov Lubacka ile İrina Bespalova, tatilcilerin meraklı bakışları arasında, ellerinde fincan ve üzerlerinde bornoz ile kayak yaptı. Lubacka ve Bespalova'nın sosyal medya fenomeni olduğunu öğrenen tatilciler, fotoğraflarını çekti. Rus fenomenler ise acemi pistinde poz verdi. Bir süre sonra Lubov Lubacka'nın, üzerindeki bornozu çıkarıp, bikiniyle kalarak, İrina Bespalova'ya poz verdiği görüldü. Erzurum'u tanıtan birçok fotoğraf ve videoyu da takipçileri ile paylaşan Rus fenomenler, çekim bittikten sonra otele girdi. 

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