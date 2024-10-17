Palandöken beyaz örtüyle kaplandı

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Gün boyu etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de kara dönüştü. Lapa lapa yağan kar Palahdöken'i beyaz bürüdü. Kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan Palandöken'e otomobilleri ile çıkan vatandaşlar Batı'da yaşayan yakınlarına cep telefonu ile canlı yayın yaparak kar yağışını izletti.

Karın Palandöken'e çok yakıştığını söyleyen Erzurumlu Ayşegül - Murat Koç çifti, cep telefonları ile bir süre çekim yaptıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayşegül Koç, "Kent merkezine yağmur yağıyordu. Palandöken'e karın yağdığını tahmin edince çıktık. Bir süre çekim yaptıktan sonra Antalya'da oturan yakınlarımıza karın yağışını cep telefonu ile canlı yayında izlettik. Çok şaşırdılar" diye konuştu.

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"KAR BU ŞEHRİN OLMAZSA OLMAZLARINDAN"

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Engin Dal ise "Palandöken yavaş yavaş beyaz gelinliğini giyinmeye başladı. Kar bu şehrin olmazsa olmazlarından. Bu yıl ikinci kez Palandöken'e kar yağıyor" dedi.