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Palamut bolluğu devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Balık Sezonu#Palamut Bolluğu#Trabzon Balık Hali
Palamut bolluğu devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 07:00

1 Eylül'de başlayan balık sezonunun ilk haftalarından itibaren ağlara en çok takılan palamut tezgâhlardaki yerini koruyor.

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Av sezonunun bereketli geçtiği Trabzon Balıkçılar Hali'nde; hamsi ve mezgidin kilosu 300, istavrit 200, çupra, levrek ve sargan 500, somon 400 liradan satışa sunulurken, ağırlığı 1 kilogram olan palamutların tanesi de 100 liradan satılıyor. Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, “Palamutta aynı bolluk ve bereket sürüyor. Şaşkınım çünkü en son 2003 yılında böyle bir palamut bolluğu olmuştu. Sürecek gibi de duruyor. Sanki palamut bizi çok sevdi, burada kalmaya devam ediyor. İnşallah hamsi de bol olacak. Bu sene beklenen seneydi, devamını bekliyoruz" dedi.

‘FİYATLAR GAYET İYİ’

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, bu yıl balık fiyatlarının uygun seyrettiğini ifade ederek, “Palamut gitti demiştik ama geri dönüş yaptı. Herhalde son demlerini yaşıyor. 15 gün daha palamut sonra hamsi olur. Bu sene çok güzel balık oldu, vatandaş bol bol tüketti. Palamut tuzlama yapılmalı, donduruculara konulmalı. Bir kilo balık 100 lira. Fiyatlar da gayet iyi” diye konuştu. 

 

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#Balık Sezonu#Palamut Bolluğu#Trabzon Balık Hali

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