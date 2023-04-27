Palalı Sabri’ye 248 yıl istendi

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GEZİ Parkı eylemcilerine ‘pala’ ile saldırdığı için kamuoyunda Palalı Sabri olarak bilinen ve Fas-İstanbul arası fuhuş hattı kurduğu iddiasıyla yargılanan Sabri Çelebi’nin yargılandığı İstanbul 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya devam edildi.

KADINLARI ZORLADILAR

Duruşma savcısı, Çelebi’nin kurduğu ve liderliğini yaptığı suç örgütünün, çoğunluğu Fas uyruklu olup yurtdışından Türkiye’ye iş bulmak amacıyla gelen yabancı uyruklu kadınları, suç örgütüne ait gece kulüplerinde garson olarak çalışacakları vaadiyle işe başlattığını belirtti. Suç örgütü tarafından pasaportlarına el konulan kadınların örgüte ait yerleşkelerde zorla alıkonulduğunu, buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürüldüklerini, zorla konsomatrislik ve para karşılığında fuhuş yapmaya zorlandıklarını, karşı çıkan kadınların darp ve tehdit edildiğini öne sürdü. Suç örgütüne ait tüm yerlerin birbirine yakın olması ve özel araç kullanılması nedeniyle polis baskınlarından korunduklarını, örgütün deşifre olmaması için örgüt üyelerinin örgüte ait gece kulüplerinde ve yerleşkelerde bir araya geldiklerini anlattı. GSM görüşmelerinde dikkatli davrandıklarını, kendi aralarında anlayabilecekleri tabirler kullandıklarını ve takibi mümkün olmayan internet tabanlı uygulamalar kullandıklarını kaydetti.

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TUTUKLANSINLAR

Mütalaada, Sabri Çelebi, Müslüm Çelebi ve Mehmet Emin Çelebi’nin, ‘insan ticareti’, ‘fuhuş’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’ suçlarından 140 yıldan 248 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Örgüt üyesi oldukları öne sürülen 6 sanığın 138 yıldan 244 yıla, bir sanığın ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sabri Çelebi, Müslüm Çelebi, Mehmet Emin Çelebi, Hüseyin Çelebi, Kenan Toprak, Mehmet Şirin Ateş, Vedat Özyağ, Engin Aytekin ve Mahmut İlter’in olası ceza miktarı dikkate alınarak hükümle birlikte tutuklanmaları istendi.

Mahkeme heyeti, sanıklara son savunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.