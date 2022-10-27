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‘Palalı Sabri’den şikâyetçi olmadılar

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#Palalı Sabri#Dava#Kadın
‘Palalı Sabri’den şikâyetçi olmadılar
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 07:00

İstanbul polisi, Beyoğlu ve Beşiktaş’taki eğlence mekânlarına düzenledikleri operasyonla, fuhuşa zorlandıkları tespit edilen 62 yabancı uyruklu kadını kurtarmıştı. Kadınların pasaportlarına el koydukları iddia edilen suç örgütünün tepesindeki ismin de Gezi Parkı eylemcilerine ‘pala’ ile saldırdığı için kamuoyunda ‘Palalı Sabri’ olarak bilinen Sabri Çelebi olduğu iddia edilmişti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun ardından Fas’a kaçan Çelebi’nin de arasında olduğu iddia edilen 11 kişi hakkında 248’er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada mağdur kadınlar şikâyetlerini geri çekti.

‘SANIKLARI TANIMIYORUM’

Kadınlardan Chaımaa El Kasmı, “Sanıklardan hiçbirini tanımıyorum. Hiçbiri bana karşı eylemde bulunmadı. Polisin dayatmasıyla ifade verdim. O yüzden önceki beyanlarımı kabul etmiyorum” dedi. Hajar El Kasmı, Ikram Benlardı Hamdacj ve Fatıma Temlalı da polisin zoruyla şikâyetçi olduklarını iddia etti. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, firari sanıklar Sabri Çelebi ve Müslüm Çelebi hakkında ise yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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‘Palalı Sabri’den şikâyetçi olmadılar

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#Palalı Sabri#Dava#Kadın

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