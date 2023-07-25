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Pakize Türkoğlu'ndan acı haber! 96 yaşında hayatını kaybetti

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#Pakize Türkoğlu#Antalya#Köy Enstitüsü
Pakize Türkoğlundan acı haber 96 yaşında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 15:10

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kız çocuklarının okumasının önünü açan Köy Enstitüsü mezunu eğitimci yazar Pakize Türkoğlu, 96 yaşında hayatını kaybetti.

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1927 yılında dünyaya gözlerini açan Türkoğlu, ilköğrenimine başka bir ailenin yanında kalarak Gazipaşa’da başladı. Ailesinin desteği ile ilköğretimine Alanya’da devam eden Türkoğlu, 1938’de ilköğretimini tamamladı. 1944'te Antalya Aksu Köy Enstitüsü'nü, 1947'de Ankara Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nü bitirdi. İlk, orta ve yükseköğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak 35 yıl çalıştı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi iken, 1985'te emekli oldu. Bir süre Özel Ortadoğu Lisesi ve Koç Özel Lisesi'nde Eğitim Danışmanı ve Rehberlik Uzmanı olarak çalıştı. Türkiye Öğretmenler Sendikası'nın Genel Yönetim Kurulu'nda ve İstanbul Temsilciliği'nde bulundu. 1998'de, Tonguç ve Enstitüleri adlı eseriyle, Türkiye İş Bankası "Toplum ve İnsan Bilimleri" büyük ödülünü aldı. 96 yıllık hayatına büyük başarıları sığdıran ve örnek alınacak bir hayat hikayesi olan Türkoğlu, Kızlar Da Yanmaz, Kısa Süren Hasat, Tonguç ve Enstitüleri, Kimseli Kimsesiz gibi önemli eserleri bıraktı.

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Pakize Türkoğlu, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı 96 yaşında bugün hayatını kaybetti. Türkoğlu, bugün ikindi namazının ardından Çamlı Mezarlıkta son yolcuğuna uğurlanacak.

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#Pakize Türkoğlu#Antalya#Köy Enstitüsü