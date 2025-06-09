Pakistan’la dostluk telefonu

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim dostluk ve güçlü dayanışmanın atılan adımlarla perçinlendiğini ifade etti. Erdoğan görüşmede; Pakistan Başbakanı Şerif’in Kurban Bayramı’nı da kutladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i 25 Mayıs 2025 günü Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etmiş, ardından Azerbaycan’da üçlü zirvede bir araya gelmişti.

28 Mayıs’taki Türkiye-Azerbaycan-Pakistan zirvesinde bu ülkelerle kardeşlik ve yakın işbirliği mesajları verilmişti.