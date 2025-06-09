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Pakistan’la dostluk telefonu

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Pakistan#Telefon
Pakistan’la dostluk telefonu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim dostluk ve güçlü dayanışmanın atılan adımlarla perçinlendiğini ifade etti. Erdoğan görüşmede; Pakistan Başbakanı Şerif’in Kurban Bayramı’nı da kutladı.   

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i 25 Mayıs 2025 günü Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etmiş, ardından Azerbaycan’da üçlü zirvede bir araya gelmişti.

28 Mayıs’taki Türkiye-Azerbaycan-Pakistan zirvesinde bu ülkelerle kardeşlik ve yakın işbirliği mesajları verilmişti.

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Pakistan#Telefon

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