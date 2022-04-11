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Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif kimdir?

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Pakistanın yeni başbakanı Şahbaz Şerif kimdir

Pakistan'da görevden alınan Imran Khan'dan boşalan Başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçildi. Şahbaz Şerif Imran Khan’ın görevden alınmasının ardından Pakistan’ın 23. Başbakanı oldu. Peki, Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif kimdir? İşte Şahbaz Şerif'in biyografisi...

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Şahbaz Şerif, 1951 yılında Pencap eyaletinin Lahor şehrinde dünyaya geldi. Şerif’in ailesi, Hindistan’ın ikiye bölünmesinin ardından 1947’de Pakistan’ın Lahor şehrine göç etti. Şahbaz Şerif, ilk, orta ve yüksek öğrenimini Lahor’da tamamladı.

Şahbaz Şerif eğitimini tamamlamasının ardından ticaret hayatına atıldı. 1980’lerde politikaya atılan Şahbaz Şerif’in ilk görevi maliye bakanlığı oldu. Şehbaz 1988'de Pencap İl Meclisi'ne , 1990'da Ulusal Meclis'e seçildi. 1993'te tekrar Pencap Meclisi'ne seçildi ve Muhalefet Lideri seçildi . 1997'de ilk kez başbakan seçildi, Shehbaz 20 Şubat 1997'de Pencap Başbakanı olarak yemin etti.

1997’de Pencap Başbakanı seçildi ancak 3 yıllık görevi 1999’da gerçekleşen General Pervez Müşerref’in darbesi nedeniyle sona erdi.

1999'da bir askeri darbenin hükümeti devirmesinden sonra , Shehbaz ailesiyle birlikte yıllarca Suudi Arabistan'da sürgünde kaldı ve 2007'de Pakistan'a döndü. Şehbaz, PML-N'nin eyaletteki zaferinden sonra ikinci dönem için Başbakan olarak atandı. 2008 genel seçimleri .2013'te üçüncü kez Pencap Başbakanı seçildi ve partisinin 2018 genel seçimlerindeki yenilgisine kadar görevini sürdürdü . Kardeşi Navaz Şerif'in görevden alınmasının ardından Pakistan Müslüman Birliği-N Başkanı olarak aday gösterildi. 2018 seçimlerinden sonra Muhalefet Lideri olarak aday gösterildi.

 

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