×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Pakistan'dan getirtip Kayseri'de satıyor... Sahip olduğu seviye oldukça yüksek

Güncelleme Tarihi:

#Pakistan#Kayseri#Tuz
Pakistandan getirtip Kayseride satıyor... Sahip olduğu seviye oldukça yüksek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 15:15

Kayseri'de yaşayan İhsan Çelik, Pakistan'dan getirdiği Himalaya tuzunu işleyerek sofralara hazır hale getiriyor.

Haberin Devamı

Kayseri'de 15 yıldır tuz satan İhsan Çelik, mineral açısından zengin olan tuzlar ile yemeklere lezzet katıyor. Pakistan'dan Himalaya, Çankırı'dan kaya tuzu getiren Çelik, tuzları doğal yollarla parçalayarak sofralara hazır hale getiriyor.

Pakistandan getirtip Kayseride satıyor... Sahip olduğu seviye oldukça yüksek

Ekmeğini tuzdan çıkardığını aktaran Çelik, "Ben bu tuz işine girdim. Pakistan'dan Himalaya tuzu getirtiyorum. Yüzde 95 mineral yüksekliğinde olan bu Himalaya tuzunu satıyorum. Himalaya tuzundan hariç Çankırı'dan da kaya tuzu getiriyorum. Bu Çankırı kaya tuzunun ise yüzde 85 mineral yüksekliği var.

Pakistandan getirtip Kayseride satıyor... Sahip olduğu seviye oldukça yüksek

Haberin Devamı

Oralardan getirdiğimiz tuzları doğal olarak kendimiz parçalayıp satıyorum. Tuzun içinde herhangi bir karışım, katkı yok. İnsanların gözlerinin önünde tuzu çekiyorum, tartıyorum, parçalayıp veriyorum. Fabrikasyon olan bir tuz değil yani. Ben bunu doğal bir şekilde yapıp veriyorum. İçimden gelerek ve severek yapıyorum. Ekmeğimi ben bu tuzdan çıkartıyorum" ifadelerini kullandı.

Pakistandan getirtip Kayseride satıyor... Sahip olduğu seviye oldukça yüksek

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pakistan#Kayseri#Tuz

BAKMADAN GEÇME!