Pakistan'dan 10 yıl sonra ilk tren

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Pakistan’ın başkentinden 21 Aralık’ta yola çıkan pembe tuz yüklü tren, 13 günlük yolculuğun ardından Ankara’ya vardı. Sekiz vagondan oluşan ve 150 ton ağırlığında pembe tuz taşıyan tren İstanbul’a devam edecek. Pakistan, İran ve Türkiye arasında gerçekleştirilen anlaşma ile gerçekleştirilen “İslamabad-Tahran-İstanbul Yük Treni Projesi” ile ilk sefer böylece yapılmış oldu. Ülkeler şimdi, 6 bin 543 kilometrelik hatta altyapının iyileştirilerek yolculuk süresini kısaltmayı ve yolcular için de tren seferlerine başlamayı hedefliyor.

İKİNCİSİ YOLA ÇIKTI

Öte yandan 525 ton sabuntaşı yüklü ikinci bir tren de Pakistan’dan Türkiye’ye doğru yola çıktı. Üçüncüsü içinse hazırlıklar sürüyor. İran’ı transit geçen trenler, tüm yüklerini Türkiye’de boşaltacaklar. Pakistanlı yetkililer Türkiye’den Pakistan’a çeşitli malların taşınması için de hazırlıkların sürdüğünü söyledi.