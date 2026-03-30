Pakistan’da barış zirvesi

Haberin Devamı

Tahran ile Washington arasında ‘barış’ için bir diplomasi trafiği yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar iki günlük zirve kapsamında bir araya geldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan zirve öncesi yapılan açıklamada, “Bölgedeki gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalar da dahil olmak üzere bir dizi konu hakkında yoğun tartışmalar” yapılacağı kaydedilmişti.

Bakan Fidan, İslamabad ziyareti kapsamındaki ilk temasında mevkiidaşı Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar ile bir araya geldi. Fidan’ın diğer katılımcı ülke temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Zirve bugün sona eriyor.

Haberin Devamı

İLK OLARAK TÜRKİYE DÜŞÜNÜLMÜŞ

Hakan Fidan, önceki gün AHaber’e yaptığı açıklamada zirvenin ilk olarak Türkiye’de gerçekleştirilmesinin planlandığını belirterek “Fakat Pakistanlı kardeşimiz, ülkesinde kalmak zorunda kaldığı için onu Pakistan’a kaydırdık. Belki hafta sonu orada bir araya geleceğiz. Özellikle yürüyen bu savaştaki müzakere meselesi nereye gidiyor, bu 4 ülke konuları nasıl değerlendiriyor, neler yapabilir” ifadelerini kullanmıştı.

KONSORSİYUM KURULABİLİR

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, İran ve ABD arasında önümüzdeki günlerde doğrudan ya da dolaylı bir görüşmeye ev sahipliği yapabileceklerini duyururken, Pakistanlı kaynaklar Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır’ın Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışını yönlendirmek amacıyla bir konsorsiyum kurmayı planladığı, davet edilen Pakistan’ın da katılımının öngörüldüğünü öne sürdü.

NATO’DAN TÜRKİYE ZİRVESİ PAYLAŞIMI: 100 GÜN KALDI

NATO’nun resmi sanal medya hesabından, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek zirveye ilişkin paylaşım yapıldı.

NATO, Türkiye’de düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi’ne 100 gün kaldığını belirten bir mesaj paylaştı. NATO’nun sanal medya hesabından Anıtkabir’in fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, “Ankara’da düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi’ne 100 gün kaldı. Türkiye, 2004 yılında İstanbul’da gerçekleşen zirvenin ardından ikinci kez NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. NATO Zirveleri, İttifak’ın karşı karşıya olduğu önemli konularda kararlar almak üzere müttefik liderleri bir araya getiriyor” ifadeleri kullanıldı. - DHA