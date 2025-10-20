Pakistan ile Afganistan arasındaki ateşkeste MİT Başkanı Kalın aktif rol oynadı

Haberin Devamı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Pakistan ile Afganistan arasında ateşkes sağlanmasında MİT aktif rol oynadı. Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşen görüşmelerde Afganistan ve Pakistan’dan üst düzey yetkililerin yanı sıra her iki ülkenin istihbarat servisleri başkanları ile savunma bakanları toplantıda hazır bulundu. Görüşmelerin ana gündem maddesi mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması oldu. 14 saat süren toplantılar sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bölgedeki bazı ülkelerin liderleri anlık olarak bilgilendirildi.

İSTANBUL’DA DEVAM EDECEK

İki ülke arasındaki ateşkesin sürmesi için önümüzdeki süreçte yeni toplantılar yapılması da kararlaştırıldı. Bu kapsamda teknik komite ilk toplantısını Pazar günü İstanbul’da gerçekleştirdi. Toplantıda iki ülke arasındaki terör, göç ve sınır güvenliği gibi sorunların kalıcı olarak çözümü için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Türkiye, Pakistan ve Katar’ın istihbarat servisi başkanları daha önce 11 Ekim’de üçlü bir görüşme gerçekleştirmiş, yapılan görüşmeyle eş zamanlı olarak Afganistan ile de temasa geçilmişti.

İKİ ÜLKEDEN DE TEŞEKKÜR GELDİ

Pakistan ve Afganistan, Katar’ın başkenti Doha’da yapılan üst düzey müzakerelerdeki arabuluculuğu için Türkiye’ye teşekkür etti. Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 25 Ekim’de heyetlerin İstanbul’da tekrar bir araya gelerek konuları ayrıntılı olarak görüşeceklerini belirtti ve Türkiye ve Katar’a oynadıkları rolden dolayı teşekkür etti. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Darise müzakerelerde Türkiye ve Katar’ın oynadığı yapıcı rolü “derinden takdir ettiğini” belirtti. Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid de yaptığı açıklamada arabulucu ülkelerin de gayretiyle karşılıklı talepleri incelemek ve bu anlaşmanın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için bir mekanizma kurulacağını kaydetti ve Türkiye ve Katar’a teşekkür etti.

ANKARA’DAN MEMNUNİYET AÇIKLAMASI

Ateşkesin duyurulmasının ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, “Afganistan ve Pakistan arasında Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğunda Doha’da yapılan görüşmelerde ateşkes sağlanması ve iki taraf arasında barış ve istikrarın güçlendirilmesi için mekanizmalar tesis edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, iki kardeş ülke arasında ve bölgede kalıcı barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara destek vermeye devam edecektir“ ifadesi kullanıldı.



ATEŞKES ANLAŞMASINDA NE VAR?

Anlaşma ile iki ülke aralarındaki sorunları yapıcı ve diyalog odaklı bir şekilde çözmeyi taahhüt etti. Metinde iki ülke birbirlerine düşmanca eylem ve saldırılarda bulunmayacakları maddesinin altına da imza attı. Afganistan, Pakistan’a saldırı düzenleyen grupları desteklemeyeceğini taahhüt ederken Pakistan da karşılıklı olarak komşu olan iki ülkenin birbirlerinin topraklarına saygı göstereceğini taahhüt etti. İki ülke heyetleri 25 Ekim günü İstanbul’da yeniden bir araya gelecek.