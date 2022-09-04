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Pakistan için yardım kampanyası başladı

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#Pakistan#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Murat Kurum
Pakistan için yardım kampanyası başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 07:00

Pakistan’a giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinden etkilenen Pakistan’ın çeşitli bölgelerinde incelemeler yaptı.

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Bakan Kurum, Pakistan’ın tarihinin en büyük sel felaketi nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini dile getirerek, “Pakistan’da metrekareye 600-700 kilogram yağışın düştüğü bir afetten bahsediyoruz. Evlere ulaşma imkânı yok” ifadelerini kullandı. Türk halkının kalbinin Pakistan için attığını belirten Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bugün 84 milyonun yüreği Pakistan için atıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın da talimatlarıyla yardım kampanyasını başlattı. Belediyelerimiz şu an seferlik içerisinde. Yine İçişleri Bakanlığımız bünyesinde valilerimiz bu kampanyayı tüm ülkemize yayacaklar ve tüm yardımsever vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin buradaki kardeşlerimize yardım eli uzatacağını biliyorum.”

 

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#Pakistan#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı#Murat Kurum

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