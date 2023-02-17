Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Adıyaman'da

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Pakistan Başbakanı ahbaz Şerif, depremin etkisini yerinde incelemek amacıyla Adıyaman'a geldi. Adıyaman Havalimanı'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından karşılanan Pakistan Başbakanı Şerif, bakanlarla birlikte, Atatürk Bulvarı'ndaki Pakistan Arama Kurtarma ekiplerinin bulunduğu çarşı merkezine gelip incelemelerde bulundu. Sharif, burada depremzedelerle de bir süre sohbet etti. Beraberinde 1 kargo uçak malzemelerle gelen Şahbaz Şerif,, daha sonra Adıyaman Üniversitesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Muş ile basın açıklamasına katıldı.

'HAYAL GÜCÜNÜN ÖTESİNDE HASAR VAR'

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, açıklamasında, şunları söyledi:

"6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem sonrasında, o gün sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüm ve Pakistan halkı ile Pakistan hükümeti adına başsağlığı diledim. O andan itibaren bir aile üyesi gibi, biz burada bir aile gibiyiz, Türkiye ve Pakistan, iki millet ancak iki ruh ve bir kalp gibiler. Ve aynı felaket gecesinde Pakistan ordusunun kurtarma ve sağlık ekibini hava yoluyla gönderdik. Türkiye ve Pakistan'ın bir aile gibi benzersiz bir ilişkisi var. Vücudun bir kısmı ağrıyorsa ve tüm vücut ağrır. Eminim, Aziz Kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde, onun hükümeti ve Türkiye halkı, özverili çalışmalarıyla bu krizin üstesinden gelecek. Hayal gücünün ötesinde devasa bir hasar var. Türk kardeşlerimle, bakanlarla çok gurur duyuyorum, yorulmadan çalışıyorlar. Gece gündüz çalışan ve bir düzineden fazla erkek, kız ve yaşlı insanı kurtaran Pakistanlı ekibimle gurur duyuyorum. 220 milyon Pakistanlı şu mesajı gönderdi, 'Elimizden geldiğince yardım sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacağız. Pakistan'ı hiç yalnız bırakmadığınız gibi biz de seni yalnız bırakmayacağız."

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'BİZ BİR AİLEYİZ'

Pakistan'ı deprem, sel gibi felaketler vurduğunda Türkiye'nin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Şerif, Türkiye'nin cömertliğini ve nezaketini hiç unutmadıklarını ifade etti. Pakistan'a döndüğünde üreticilerle bir araya gelip, yüksek kalitede çadır üretimi için çalışacağını belirten Şerif, yardımları da hızla kara, hava ve deniz yoluyla göndereceğini belirtti. "Destek çalışmalarımız sorumluluktan değil ruhumuzdan geliyor, çünkü biz bir aileyiz" diyen Şerif, başka dilleri konuşsa da iki halkın birbirini çok hızlı anladığını ifade etti. Şahbaz Şerif, Türk halkına seslenerek, "Yanınızdayız ve sizi düş kırıklığına uğratmayacağız" dedi.