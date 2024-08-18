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Paketlerin içinde canlı böcekler... İstanbul'daki zincir markete giden vatandaşlara şok!

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#İstanbul#Market#Böcek
Paketlerin içinde canlı böcekler... İstanbuldaki zincir markete giden vatandaşlara şok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 13:07

Kartal’da bir zincir marketin reyonunda bulunan nohut paketinde böcek çıktı. Vatandaşların şikayeti üzerine zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler markette denetim yaptı. Markete idari para cezası uygulanırken, nohut paketlerinin tamamı çalışanlar tarafından imha edildi.

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Kartal, Petroliş Mahallesi’ndeki bir zincir markette, vatandaşlar reyonda bulunan bir nohut paketinde böcek olduğunu fark etti. Nohut paketinin içindeki siyah böceklerin canlı olduğunu gören vatandaşlar durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İddiaya göre, nohut paketlerinin 3 gündür reyonda olduğu ve market çalışanları tarafından fark edilmediği öğrenildi.

Paketlerin içinde canlı böcekler... İstanbuldaki zincir markete giden vatandaşlara şok

ÇALIŞANLAR TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

Vatandaşların şikayeti üzerine Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, markete giderek denetim yaptı. Denetimler sonrası reyonda bulunan nohut paketlerinin tamamı, market çalışanları tarafından imha edildi. Ekipler, tutanak tutarak markete 15 bin lira idari para cezası kesti.

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Paketlerin içinde canlı böcekler... İstanbuldaki zincir markete giden vatandaşlara şok

Paketlerin içinde canlı böcekler... İstanbuldaki zincir markete giden vatandaşlara şok

Paketlerin içinde canlı böcekler... İstanbuldaki zincir markete giden vatandaşlara şok

 

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#İstanbul#Market#Böcek

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