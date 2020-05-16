Paket turda 2 seçenek

Ticaret Bakanlığı, devam eden koronavirüs salgınında binlerce paket tur sözleşmesinin geçersiz kalması nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıklara çözüm için yönetmeliğe yeni bir madde ekledi. Buna göre paket tur düzenleyicisi şirketler paralarının iadesini isteyen tüketiciye, (turun yapılmasına 30 günden az kalmışsa) “14 gün içinde vergi, harç ve otel ücreti hariç tur bedelini iade al ya da uçuş yasaklarının kalmasının ardından 74 gün beklerseniz otel ücretinizi de size iade ederiz” seçeneklerini sunacak. Tüm uçaklı tur satın alan tüketiciler, sözleşmelerine bakılmaksızın, uçak bileti iadesini uçuş yasaklarının kalkmasının ardından 74 gün içinde ilgili tur şirketinden alabilecekler.

BİNLERCE SÖZLEŞME İPTAL

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, virüse bağlı olarak binlerce sözleşmenin iptal olduğunu belirterek, sektörün bu sorunla baş etmeye çalıştığını söyledi. Onaran, “Biz misafirlerimize iptal yerine başka bir tarih için değiştirme opsiyonu sunuyoruz. Bunun kendileri için daha avantajlı olacağını belirtiyoruz. Çünkü ücreti hesaplarken, ödeme tarihindeki kuru esas alarak şu kadar ‘dolar ya da euro alacağınız var, başka bir turda bunu kullanabilirsiniz’ diyoruz. Belirsizliklerin azalmasıyla günde 3-5 talep gelmeye başladı. Son bir haftada ekim, kasım, aralık aylarına rezervasyon almaya başladık. Bunlar içinde Fas da var Latin Amerika, Balkanlar, Paris de var. Ekim ve sonrası gibi yurtdışı; ağustos, eylül yurtiçi talepleri var. Grupları küçülttük, yeni paketler çıkardık. Biz bize aile paketleri 6 kişilik. Uçaklarda filtrelerin yüzde 99 tutması, insanların da maske kullanması güven verecektir. Umutlu olmalıyız” dedi.