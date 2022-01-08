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Pakdemirli: Seralarda üretim arttığında fiyatlardaki dalgalanma azalacak

#Bekir Pakdemirli#SERA#Tarım
Pakdemirli: Seralarda üretim arttığında fiyatlardaki dalgalanma azalacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Simav ilçesindeki ziyaretlerinin ardından kent merkezine geçerek tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Söz Sizde sloganıyla bir otelde gerçekleştirilen program öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, iklim değişikliği, kuraklık ve gıda fiyatları hakkında konuştu. İklim değişikliği nedeniyle 2050 yılında tarımsal üretimde en az yüzde 10 ila 25 verim kaybı yaşanacağının öngörüldüğünü ifade eden Pakdemirli, önümüzdeki yıllarda şartların bugünün daha da gerisinde olacağını söyledi.

 

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Tarımda teknolojinin ve Ar-genin daha fazla kullanılması gerektiğini kaydeden Pakdemirli, Bugüne kadar artan nüfusu dünya besleyebildi. İki milyarlı nüfuslardan 8 milyarlara geldi. Dünya kaynakları itibariyle 8 milyar nüfusu besleyebildi. Bundan sonra 10 milyarlara gidecek bir nüfus var. Daha fazla suya ve gıdaya ihtiyacımız olacak. Bunları karşılamak için de gıda her zamankinden daha fazla stratejik bir önemde olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 675 barajı tamamladık. 19 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 675 barajla çok ciddi bir depolama ve sulama sistemi yatırımlarını yaptık. Yatırımlar tabi ki nihayete ermedi. Biz de son 3.5 yıl içerisinde 1000 tesis, 71 baraj bitirdik. 40 milyar liranın üzerinde bir yatırım yaptık. Ama daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Çünkü artık önümüzdeki 20 sene tüm dünya gibi Türkiye'nin de daha kurak bir ikliminin olacağını biliyoruz dedi.

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Türkiye'nin bugün gıdada arz problemi olmadığını ve gıda stoklarının yeterli olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

Dünyada yaşanan ve Türkiye'yi de ister istemez etkileyen gıda fiyatları ile ilgili rafa en az yansıması için tüm çalışmalarımızı yapıyoruz. Gerek üretim artırılması gerek dış ticaret tedbirlerini komitelerimizde konuşarak, tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. 2021 yılında buğday üretimi 17,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Kuralıktan yüzde 14lük bir verim kaybımız var. Bunu ilk defa açıklıyorum. Ortalama üretimimiz 19 milyon ton iken un ve makarna ihracatı için de belli bir miktarda ithalat yapıyoruz. Bu son derece normaldir. İthalatın karşılığında da son 19 yılda yaklaşık 14 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Buğday ithal ediliyor, un, makarna veya unlu mamuller haline getirilerek ihraç ediliyor. Bitkisel ve hayvansal üretimde sebzede Avrupa'da birinci, dünyada 4üncü sırada. Meyve üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada 6ncı sıradayız. Son 19 yılda yapılan çalışmalarla buğdayda yüzde 41, şeker pancarında yüzde 54, ayçiçeğinde yüzde 84, mısırda yüzde 124 verim artışı olmuş. Bunun anlamı, 100 dekar tarım arazisi olan bir adam buğday ekiyorsa, 140 dekarlık ürün alıyor. Gelişen ve değişen dünyada azalan tarım alanları ve su kaynakları ile daha fazla Ar-ge yapıyor, daha fazla verimliliği artırıyor olmamız lazım. Son 19 yılda bu verimlilik ortaya konulabildi

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Bakan Pakdemirli, açıklamalarının ardından tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Pakdemirli programın ardından Kütahya'dan ayrıldı.

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#Bekir Pakdemirli#SERA#Tarım

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