PAK 2 günde 300 kişi kurtardı

Bölgede 90 kişiyle görev yapan PAK, hem arama- kurtarma çalışmalarına katılıyor hem de Emniyet İl Müdürlüğü gibi kritik devlet kurumlarında selin getirdiği balçık ve çamuru temizliyor. PAK, ilçede içine girilemeyen evlerin çevresinde güvenliği de sağlıyor.

DEPREM YANGIN...

Kurulduktan sonra ilk olarak İzmir depreminde görev yapan PAK, ardından Artvin Arhavi’deki sel felaketinde, daha sonra da Manavgat ve Muğla’da çıkan orman yangınlarında çabaları ile adından söz ettirdi. Bozkurt’ta ise PAK, Jandarma Arama Kurtarma ile koordinasyon içinde çalışmalara katıldı. Güvenlik Dairesi Başkanı Yunus Emre Ünveren, “PAK bünyesinde bin 100 personelimiz var. Arama kurtarma eğitimleri AFAD tarafından verildi. Doğal afetlerde, kentsel arama kurtarmada, doğada yaşanan kayıplar ve kazalarda uzmanlaştık. PAK’ın bünyesinde kriminal daireye bağlı afet kimliklendirme ekipleri, bulunan cenazelerin kimlik tespitlerini yapıyor. Yıkılan binaların yıkım sebepleri ile ilgili kriminal inceleme yapıyorlar. Dalgıç ve deniz polisleri, denizde ve çayda derin su alanlarında dalarak, arama-tarama faaliyetlerine katılıyorlar” dedi.

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