‘Pahalı transfer’ polemiğinde: Bir iddia iki yanıt

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-İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Hatipoğlu’nun şirketine sağlanan vergi teşviki nedeniyle “Bugüne kadarki en pahalı transfer” dedi.

YATIRIM TEŞVİĞİ

Toktaş, Meclis Genel Kurulu’nda, “Sayın Mustafa Varank nedense 26 Eylül günü Sayın Hatipoğlu’nu Eskişehir’deki fabrikasında ziyaret etmiştir. Arabuluculuk faaliyetleri sonucunda Hatipoğlu 2 Kasım 2023’te partimizden istifa ederek AK Parti’ye katılmıştır. Elimde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun bir belgesi var: 24 Mart 2023’te güneş enerjisi camları yatırımıyla ilgili olarak 1 milyar 35 milyon TL ve bunun yüzde 25 artırılmasıyla ilgili stratejik teşvik belgesi başvurusu 10’uncu ayın 25’inde onaylanmıştır” dedi.

- AK Partili Hatipoğlu ise, Toktaş’ın iddiası için “İster AK Partili, ister CHP’li, ister İYİ Partili ol, gidip örneğin bizim gibi Kütahya Zafer OSB’de stratejik yatırımı yaparsan bu teşviki alırsın. Bu teşvikler bölgeye ve yatırıma göre standarttır. Nakit para ile de ödenmez. Yatırım tamamlanıp, çalışmaya başladıktan sonra yıllar içerisinde sağlanan vergi kolaylığıdır” açıklamasını yaptı.

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VARANK: HER ŞEY ŞEFFAF

- Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da “24 Mart 2023’te onaylanmış, ilave yatırımlar ile revize edilmiş, başvuran herkese verilen bir teşvik belgesi üzerinden siyaset üretmeye çalışmak ahlaksızlıktır. Zaten her şey Resmi Gazete’de yayınlanacak kadar şeffaf. Azıcık onurunuz varsa belki utanırsınız” yanıtını verdi.