Padokta prestij evde kriz

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Lale Apa ile profesyonel binici, at yetiştiricisi ve ünlülerin binicilik hocası Sinan Apa 1985’te evlendi. Çiftin bu evliliğinden bugün 38 yaşında olan milli binici ve antrenör Azade Apa Triolet dünyaya geldi. İddiaya göre çiftin evliliği Sinan Apa’nın kusurlu davranışları sebebiyle temelinden sarsıldı. Sinan Apa’nın sevgi, saygı ve güven ortamını bozucu şekilde davranışlar sergilemesi, Lale Apa açısından evlilik birliğini çekilmez hale getirdi. Eşi Lale Apa ile kızı Azade Apa Triolet’e ekonomik ve psikolojik şiddet uygulayan Sinan Apa, kızının sağlık sorunlarında maddi ve manevi destekte bulunmadı. Ailevi sorunlarına karşı duyarsız davranan Sinan Apa, kendi atı öldüğünde iki gün boyunca kapı önünde yatarak geçirirken, kendi çocuğu hasta olduğunda herhangi bir destekte bulunmadı.

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Lale Apa’nın avukatı, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, “Sinan Apa’nın psikolojik baskı ve aşağılayıcı davranışları, müvekkilin özgüvenini zedelemiş ve yıllar boyunca sessiz kalmasına ve kendini geri planda tutmasına sebep olmuştur. Sinan Apa, müvekkile 10 yıl önce silah doğrultmuş ve tehdit etmiştir. Bu sebeple müvekkile yaklaşmaması yönünde karar verilmiştir. Mahkemenin bu kararını fırsata çeviren Sinan Apa, 10 yıldır ayrı bir hayat kurmuş ve müvekkil ile bir araya gelmemiştir. Müvekkilden ve kızından bir kez dahi özür dilemeyen Sinan Apa, birlikte yaşama yükümlülüğünü açıkça ihlal etmiştir. Sinan Apa’nın gerçekleştirdiği tehdit ve şiddet eylemleri nedeniyle müvekkilin can güvenliği tehlikeye girmiş, artık huzuru kalmamıştır” dedi.

Sinan ve Lale Apa çiftinin 38 yaşındaki kızları Azade Apa Triolet de milli binici ve antrenör.

‘MANKENLE ALDATTI’

Lale Apa’nın avukatı, Sinan Apa’nın yıllardır müvekkilini başka kadınlarla aldattığını öne sürerek dava dilekçesinde özetle şunlara yer verdi: “Sinan Apa, evlilik birliği içerisindeyken müvekkili Türkiye’nin en ünlü mankenlerinden biriyle aldatmıştır. Bu mankenle Paris’e gitmiş, aynı otel odasında konaklamış, müvekkile de bu hususu iş gerekçesi olarak açıklamıştır. En uzun ilişkisi de 13 yıl sürmüş ve sevgilisiyle Yunanistan’a tatillere gitmiştir. Tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmasını talep ediyoruz. Maddi ve manevi olarak zarara uğrayan müvekkil için 20 milyon lira tazminat ile 55 bin lira nafakanın Sinan Apa’dan tahsilini istiyoruz.”

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Davaya cevap veren Sinan Apa ise, eşinin iddialarının gerçek ve asılsız olduğunu belirtti. Cevap dilekçesinde, Sinan Apa’nın ünlü bir binicilik hocası olduğu anlatılarak, şu ifadelere yer verildi: “Müvekkilin yıllar önce ünlü mankenlere binicilik dersi vermiş olmasının, bu kişilerle romantik bir ilişki yaşadığı iddiasıyla ilişkilendirilmesi tamamen temelsizdir. Böyle bir iddia hem hayatın olağan akışına aykırıdır hem de açıkça mantıksızdır. Hiçbir somut delile dayanmadan ileri sürülen bu iddialar müvekkilin kişilik haklarına ve özel hayatına açıkça saldırı niteliği taşımaktadır. Müvekkil bugüne karşı eşine karşı sadaka yükümlülüğünü ihlal etmemiş, mesleki yaşamında ise her zaman profesyonel bir tutum sergilemiştir. Öte yandan müvekkilin kızıyla ilgilenmediği yönündeki iddialar da asılsızdır. Müvekkil, kızının ulusal ve uluslararası arenada başarılı bir sporcu olması için büyük yarışma atları alarak onu desteklemiştir. Bu destek, kızının ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler almasına ve milli takıma seçilmesine olanak sağlamıştır. Bu nedenle haksız davanın reddini isteriz.”