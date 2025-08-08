Padişah torununa ‘şipşak’ diploma

Haberin Devamı

SAHTE belge çetesiyle ilgili dava dosyasının eklerinde, şüphelilerin yaptıkları usulsüzlüklerin ayrıntıları yer aldı. Skandala ilişkin açılan davanın kayıtlarına göre; soruşturma kapsamında sahte diploma mağduru olan üniversitelerin log kayıtları alındı. İncelemelerde yapılan usulsüzlük saat saat belirlendi. Araştırma tutanağında, Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi “tarih” programından yasadışı mezuniyet kaydının nasıl oluşturularak YÖK sistemine eklendiği detaylarıyla anlatıldı.

ESKİ MEZUN YERİNE

Buna göre e-imza çetesi üyeleri, İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı’nın e–imzasını kopyaladı. Şüpheliler, 16 Ağustos 2024 günü saat 17.20’de sisteme sızdı. Bu kapsamda 18 Eylül 2000 günü kayıt yaptıran ve 3 Temmuz 2004 tarihinde mezun olan H.H.A. isimli kişinin TC kimlik numarası yerine Osmanoğlu’nun TC numarası ve adı eklendi. Öğrenci kartına da Osmanoğlu’nun fotoğrafı yerleştirildi. Ancak, A.’nın “danışmanı”, “bakaya” olan askerlik durumu gibi bilgiler ise kayıtlarda aynen kaldı ve Osmanoğlu’na ait öğrenci kartında da yer aldı.

CEP TELEFONUNDAN...

Dosyada yer alan bilgilere göre, Osmanoğlu adına oluşturulan sahte diploma16 Ağustos 2024 günü saat 17.20’de YÖK sistemine eklendi. Osmanoğlu da e-Devlet hesabı üzerinden ayın gün saat 17.49 ve sonrasında birçok kez GSM hattına bağlı mobil internet üzerinden yükseköğretim mezun belgesi sorgulaması yaptı. Dosyası ayrıldığı için dava dosyasında Kayıhan Osmanoğlu’nun bir ifadesi bulunmuyor.

EĞİTİM BELGRAD’DAN DİPLOMA İNÖNÜ’DEN

Şüphelilerden Muhammet Kaya’nın İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans programında yasadışı mezuniyet kaydı oluşturulması ve YÖK sistemine işlenmesi de benzer şekilde gelişti. 2018 yılında kayıt yaptıran ve 2022 tarihinde mezun olan A.M.İ.’nin kaydı silinip yerine şüpheli Kaya’nın adı, TC numarası ve fotoğrafı eklendi. Kaya’nın sahte diploması YÖK sistemine 22 Ağustos 2024 günü saat 13.41’de eklendi. Kaya da e-Devlet üzerinden 16.15 ve sonrasında birçok kez Yükseköğretim Mezun Belgesi sorgulaması yaptı.

DENKLİK ALAMAYINCA

Kaya ifadesinde, 2021 yılında Belgrad Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduğunu, Türkiye’de denklik alınması konusunda sorunlar olduğunu, arkadaşı S.A.’nın 2024 yılı Ağustos ayında denklik sorununu çözeceği şeklinde beyanlarda bulunarak kendisinden TC kimlik numarasını istediğini anlattı. Kaya, sonrasında adı geçen şahıstan cep telefonuna birçok transkriptler geldiğini, söz konusu belgeleri incelendiğinde İnönü Üniversite Hukuk Fakültesi’nden mezun kaydı olduğunu anladığı bir belgenin olduğunu, bu belgeyi görmesi akabinde e-Devlet üzerinden de yine aynı şekilde mezun bilgisinde yer aldığını anladığını, arkadaşını arayıp söz konusu kaydı sildirmesini istediğini iddia etti.

TESADÜFEN GÖRMÜŞ

Şüpheli Ziya Öçalır için de Ege Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler lisans programında yasadışı mezuniyet oluşturuldu. Bunun için de bu bölümden mezun olan M.M.’nin kaydı silindi. Kaydı silinen bu kişi üzerinden birden fazla kayıt oluşturulduğu da belirlendi. Öçalır ifadesinde, adına oluşturulan sahte diplomayı tesadüfen e-Devlet sorgusu yaptığı esnada gördüğünü ve önemsemediğini, bu konuda herhangi bir talepte bulunmadığını ileri sürdü.

YÖK’TEN SUÇ DUYURUSU

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), ’Sahte diplomaya sahip 400 akademisyen olduğu’ yönündeki iddiaları ortaya atan ve yaymaya devam eden kişi ve kurumlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, “Gerçek dışı bu iddialarla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bahsi geçen şüphelilerden hiçbirinin akademisyen olarak Türkiye’deki üniversitelerde görev yapmadığını kamuoyuna duyurmuştu. Buna rağmen asılsız iddialar devam etmektedir. Yükseköğretim kurumlarımız ve bilim insanlarımız ülkemizin onur kaynağıdır ve onlara olan güveni zedelemeye çalışmak gençlerimizin yarınlarına karşı yapılacak en büyük kötülüktür” denildi