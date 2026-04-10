PAB’dan İstanbul zirvesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin dördüncü kez ev sahipliği yapacağı Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152’nci Genel Kurulu’na rekor katılım olacağını söyledi.

ÖNCE PAB, SONRA NATO

Dünya parlamentolarının çatı kuruluşu olan PAB, kurulduğu 1889’dan beri 1934, 1951 ve 1996’da olmak üzere üç genel kurulunu Türkiye’de gerçekleştirdi. PAB’ın 152’nci Genel Kurulu 15-19 Nisan arasında Bomonti Kongre Merkezi’nde yapılacak. PAB sekreteryası, İstanbul zirvesine parlamenterler ve parlamento başkanları düzeyinde rekor katılım beklendiğini TBMM’ye bildirdi. Parlamento muhabirleriyle dün bir araya gelen Kurtulmuş, “büyük titizlikle, Türkiye’nin şanına yakışır bir organizasyon yaptıklarını” söyledi. Kurtulmuş bu toplantının ardından 28-29 Haziran’da NATO Parlamento Başkanları zirvesinin de İstanbul’da yapılacağını açıkladı. farklı uluslararası kuruluştan temsilciler, 146 Genel Kurul’da, parlamenter ve diplomat düzeyinde 2 bin 422 katılımcı olması bekleniyor.

Genel Kurul’a İsrail’in kayıt yaptırmadığını belirten Kurtulmuş, İran’dan ise katılım olacağını vurguladı.