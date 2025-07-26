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Ozzy Osbourne için Adana'da lokma dağıtıldı

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#Ozzy Osbourne#Adana#Lokma Dağıtımı
Ozzy Osbourne için Adanada lokma dağıtıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 22:32

Sağlık sorunları nedeniyle 22 Temmuz'da vefat eden, rock müzik tarihinin önemli isimlerinden İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne anısına Adana'da lokma dağıtıldı.

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Heavy metalin öncüsü kabul edilen Black Sabbath grubunun kurucularından Osbourne için merkez Seyhan ilçesi Şinasi Efendi Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Etkinliği organize edenlerden Caner Aygün, gazetecilere, sevdikleri bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Sanatçıyı anmak için bir etkinlik düzenlemek istediklerini anlatan Aygün, "Onun anısına lokma dağıttık. Bundan sonra ölümünün her yıl dönümünde dağıtmayı düşünüyoruz. Heavy metalin sıfır noktası diyebileceğimiz bir müzisyen." dedi.

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#Ozzy Osbourne#Adana#Lokma Dağıtımı

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