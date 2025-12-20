Özvar: Üniversite eğitiminin 3 yıla indirilmesi üzerinde çalışıyoruz

Haberin Devamı

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu oldu. Özvar'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

Yüksek Öğretim Sistemi son 20 yılda genişleyen sistemlerden biri. 208 üniversitede 186 bin öğretim elemanı çalışmakta.

Türkiye'nin kapasite bakımından gelişimi son 20 yılda Çin ile mukayese edilebilir.

Yüksek öğretim içinde 6 milyon 182 bin 197 öğrencimiz var. Örgün eğitimde 3 milyon 696 bin 554 öğrencimiz var. Bunun 2,5 milyonu lisans, 1 milyon 130 bin öğrenci ise ön lisans öğrencisi.

Açık öğretimde ise 2 milyon 785 bin civarında öğrencimiz var. Türkiye OECD ortalamalarında.

Üniversitelerimizin yeterlilikleri bugün Avrupa standartlarında. Türkiye'den alınan diploma Avrupa ve Dünya'nın herhangi bir yerinde geçerlidir.

TÜRKİYE BİR CAZİBE MERKEZİ

Eğitim ve öğretimimiz uluslararası öğrenciler için de cazibe merkezi. Bugün 378 bin uluslararası öğrencimiz var. Türkiye yabancı öğrenci sayısında Fransa'yı geçti. Şu an Türkiye dünyada 6. sırada.

Türk dünyasından, İslam dünyasından, Afrika'dan, Avrupa'dan, Japonya'dan, Güney Amerika'dan hatta Papua Yeni Gine'den bile öğrencimiz var.

Lisans bakımından eğitimin rekabetçi olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Türkiye makul bir eğitim ücreti teklif ediyor. Ayrıca uluslararası öğrencilere de kendi vatandaşımız gibi davranıyoruz.

Yabancı öğrencilerin Türkiye'ye yıllık katkısı 3 buçuk milyar dolar.

60-70-80'de üniversitelerde eğitimi önceleyen gündem maddeleri konuşulurdu. Ancak bugün istihdam gibi konular yüksek eğitim kurulu ile tartışılır hale geldi.

Eğitim düzeyleri yükseldikçe işgücüne katılım oranına artmaktadır. Eğitim düzeyi yükseldikçe istihdam edilme oranı yükselmektedir. Bazı eğitim seviyeleri daha düşük noktadan istihdama katılan grupların işsizlik oranları üniversite mezunlarına göre daha düşük. Çünkü düşük eğitimli grubun istihdam oranı düşüktür. Düşük eğitimli grubun işsizlik oranının düşük olması daha fazla istihdam ediliyor anlamına gelmiyor. Eğitim oranı yükseldikçe istihdam oranı artmakta. Halkımız evladını üniversitede okutmak istiyor.

TEKNOLOJİK GELİŞMELER KAPSAMINDA YENİ BÖLÜMLER AÇILDI

Bilişim ve yapay zekanın yanında tarım ve sağlıkta dijital ve yeşil dönüşüm konusunda programlarımızı yeniden tasarlıyoruz. Sağlıkta tıbbi veri teknikerliği gibi programlar açıldı. Tarımda da dijitalleşme ile ilgili programlar var. Bazı programlar da tamamen kapatıldı. Örneğin Adalet programı tamamen kapatıldı.

Yeni açılan programların doluluk oranı geçen yıl yüzde 99 oldu.

Özel sektörden, bakanlıklardan veri topluyoruz. İletişim fakültesi kontenjanını yüzde 20 azalttık. Hukuk Fakültesi'nde de kontenjan 16 bin iken bu yıl 10 bine düşürdük.

Devlette hangi bölümlerde kontenjanları azaltmaya gittiysek vakıf üniversitelerinde de aynı düzenlemeyi yapacağız. Hukuk, iletişim, psikoloji, eğitim, diş hekimliği, mimarlık gibi fakültelerin kontenjanlarında yeni düzenlemeler yapacağız. Öğrencilerin iş bulacağı yeni bölümleri de sisteme ilave edeceğiz.

Yeni yazılım mühendisliği ve yapay zeka ile ilgili bölümleri ilave ettik. Eğitim fakültelerinde kontenjan yüzde 26 olarak azaltıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belli bir istihdam kapasitesi var biz bunun üzerine çıkamayız.

Ön yüz yazılım geliştirme, arka yüz geliştirme gibi yeni programımız var. Siber güvenlik programımız var. Bunlar bir süredir var. İnsansız araç teknikerliği, otonom sistemler teknikerliği gibi yeni bölümlerimiz var.

Zamanı etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz. Biz ikinci öğretimi kapattık. İkinci öğretimin kaldırılması ile üniversitelerimizde bir boşluk meydana gelmiş oldu. Kontenjanlarla ilgili çalışmalar bölümlerimizi rahatlatmaktadır.

Öğrencilerimiz programlarımızdan taviz vermeden daha kısa sürede hayata atılsın diye uğraş veriyoruz. Hızlandırılmış bir eğitim olmayacak.

3 YILLIK ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Biz ikmal yapan yaz okulları yerine yazın bir kısmını da kullanabileceğimiz bir çalışma içerisindeyiz. Yani öğrencilerin kredilerini azaltmadan, öğrencilerin eğitimnlerini kısmadan üçüncü bir sömestırı da dahil etmek için uğraşıyoruz. Yani Eylülde başlayıp Temmuz'da sona erecek bir eğitim için uğraşıyoruz. Önümüzdeki yıl hayata geçirmek için uğraşıyoruz. Öğrenci yine 8 sömestır eğitim görecek ama 3 yılda tamamlanacak. Bu bazı vakıf üniversitelerimizde uygulanıyor.

Öğrenci affı konusu Meclis'te müzakere ediliyor. Bize de konu mutlaka intikal edecektir biz de görüşlerimizi paylaşacağız.

Zorunlu staj üzerine çalışmamız var.