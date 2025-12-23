Özvar: 3 yılda mezuniyeti hayata geçirmek istiyoruz

Haberin Devamı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ni ziyaret etti. Üniversitenin İstanbul Topkapı’daki yerleşkesinde rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek’le görüşen Özvar, daha sonra üniversitenin senato toplantısına katıldı. YÖK Prof. Dr. Özvar şunları söyledi:

DÜNYADA UYGULANIYOR

“Türkiye’de yüksek öğretim alanında herhangi bir kredi kaybına uğramadan programların yeterlilikleri ve öğrenim çıktılarında herhangi bir tasarrufa gitmeden öğrencilerimizin aynı kredi, ders saatleri anlayışı ve daha kısa zaman içerisinde mezuniyetine imkân verecek üçüncü bir sömestr üzerinde çalıştığımızı duyurmuştuk. Bu duyurumuzu çalışmamızı üniversitelerimizle birlikte yapmaya devam ediyoruz. Burada da Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nin çok kıymetli elemanlarıyla bu konu üzerinde istişarelerde bulunacağız. 4 senede değil ama 3 senede bir öğrencinin bitirmesine imkân verecek düzenlemeyi inşallah en kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz. Bazen akıllara takılabiliyor, ‘Acaba krediler azalacak mı? Daha mı az ders görülecek? Daha mı az eğitim’ hayır, daha az eğitim ve öğretim olmayacak. Biz bir seneden daha fazla istifade etmek istiyoruz. Böylelikle hem mali açıdan, harcamalar bakımından ciddi bir tasarrufta bulunacağımıza hem de öğrencilerimizin daha kısa sürede hayata atılmasına imkân verecek bir model üzerinde durduğumuzu ifade etmek isterim. Bu model dünyanın pek çok ülkesinde de şu anda bildiğiniz üzere uygulanmakta olan bir modeldir. Hatta ülkemizde bunun denemesini yapan vakıf üniversitelerimiz de mevcut.”