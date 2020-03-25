Özür dileriz İhsan Amca

Sosyal medyada paylaşılan ve bir yaşlı vatandaşla dalga geçildiği anlarda kaydedilen video büyük tepki çekti. Başkent Ankara’da videoyu çeken kişi polis gibi davranarak “Normalde ceza kesmemiz gerekiyor bu sefer sizi affedelim” dedi. Yaşlı adam ise gözleri dolu dolu “Hastaneye geldim, otobüs almadı beni. Polise söyledim” yanıtını verdi.

‘ETKİLEŞİM HASTALARI’

Video, vatandaşların yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan da büyük tepki aldı. Soylu, twitter hesabından “65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır” ifadelerine yer verdi. Dün Ankara emniyeti, videoyu çeken M.T.E.’yi gözaltına aldı.

SOYLU’YLA GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da İhsan Amca’yı evinde ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı’nın twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp hakkında işlem başlatıldı. Videoya çektiği İhsan amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik” ifadelerine yer verildi. ANKARA

HUZUREVİNİ ZİYARET EDECEK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, M.T.E.’ye “15 gün konutundan çıkmama ve büyüklerimizin kıymetini anlasın diye salgından sonra huzurevini ziyaret kararı verdik” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya paylaşımında “Bazı saygısızlar, yaşlılarımız için aldığımız tedbirleri incitici davranışlara dönüştürüyor. Yaşlılarımıza sanki virüs taşıyıcısıylarmış gibi cahilce ve saygısızca davranışlar sergiliyorlar. Alınan tedbirlerin hepsi yüksek risk grubunda olduğu için yaşlılarımızı koruma amaçlıdır” ifadelerini kullandı. M.T.E., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, hastaneye gitmek için dışarı çıkan İhsan amcayı videoya çekerek paylaşan M.T.E.’nin, ‘kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi’ suçundan 15 gün evinden çıkmamasına hükmetti. Hakimlik ayrıca M.T.E.’nin bu süreyi tamamlamasının ardından, ikametine en yakın huzurevini de haftada iki gün ziyaret etmesine karar verdi.