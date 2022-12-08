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Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırı

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#Öztürk Yılmaz#Yenilik Partisi#Bolu
Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 07:00

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, parti genel merkezinde bacağından bıçaklandı. Yılmaz tedaviye alınırken kaçan saldırgan Bolu’da yakalandı.

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YENİLİK Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, dün öğleden sonra kendisiyle görüşmek için partisinin Çankaya ilçesindeki genel merkezine gelen saldırgan tarafından bacağından bıçaklandı. Yılmaz yaralanırken, saldırgan kaçtı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Öztürk Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede olayı anlatan Öztürk Yılmaz, “Biri geldi, ‘İstanbul Küçükçekmece’de oturuyorum, sizi çok beğeniyorum’ dedi. Kendisiyle 5 dakika konuştuk. Kahve ikram etmek istedim, çok memnun olurum dedi. Arkama döndüğüm an bıçağı çekti, önce boğazıma vurmaya çalıştı. O arada fark edip ani bir hareket yapınca 4 defa üst üste arkadan vurdu. Sonrasında kaçtı. Ben kimseden korkmuyorum. Türkiye’yi karıştırmak isteyen adamlardır. Kurultay’da meydan okudum, ona bir cevap vermeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla” diye konuştu. Akşam saatlerinde polis bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Serhat K.’yi Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yakaladı. Saldırgan Ankara’ya götürüldü.

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#Öztürk Yılmaz#Yenilik Partisi#Bolu

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