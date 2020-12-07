Öztrak'tan Soylu’ya: Ne demek istiyor

‘DİNLİYORUZ’ MU DİYECEK

(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sözleri) Bu atanmış İçişleri Bakanı’nı, 2018 yılının dördüncü ayında, polislerin sehven dinlediği ortaya çıkmıştı. Kendinin dinlendiğinin farkında olmayan İçişleri Bakanı ne demek istiyor anlamak mümkün değil. Açık söyleyeyim, sorduğu zaman polislere, savcılara ‘Evet dinliyoruz’ mu diyecek? Ya da savcılar ‘Siz bunları dinlediniz mi?’ diye mi soracaklar?

Sağlık sistemimiz S.O.S veriyor. Hükümet milletten sakladığını Dünya Sağlık Örgütü’nden de saklamış. Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye ile ilgili yaptığı son açıklamada, ‘Gerçek vaka sayılarını biz de bilmiyorduk. Bu şekilde devam ederse, sağlık sisteminin, hastane sisteminin çöküşünü yaşayabiliriz’ dedi. Salgında ikinci dalganın geleceği belli miydi? Belliydi. Peki, tüm bir yaz boyunca, ikinci dalgaya hazırlık için ne yaptılar? Koca bir hiç. Vakaları sakladılar, ağustos böceği gibi saz çalıp, türkü söylediler. Gerçekler karartılmasa, önlemler zamanında alınsaydı, vatandaşlarımızın büyük bir bölümü, belki aramızda olacaklardı.



Artık mübarek cuma namazı çıkışlarını da, siyasi müsamerelerine sahne yaptılar. AK Parti Genel Başkanı, bizim genel başkanımıza, ‘Ben Cumhurbaşkanıyım, herkes haddini bilsin’ diyemez. Sayın Erdoğan, siz partinizin genel başkanı olmayı, Cumhurbaşkanı olmaktan daha çok sevdiniz. Herkesin Cumhurbaşkanı olmak yerine, partinizin genel başkanı olmayı siz istediniz. Tarafsız Cumhurbaşkanının zırhına sığınarak, kendiniz gibi parti genel başkanı olanlara dilediğiniz gibi konuşamazsanız.”