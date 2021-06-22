Öztrak'tan HDP yorumu: Milletin vicdanını yaralar

CHP MYK sonrası açıklama yapan Öztrak özetle şunları söyledi:

AFGANİSTAN’DA NÖBET

“Bugün ABD, 1.5 milyar dolar verdiğimiz F-35’leri teslim etmiyor. Yetmiyor; dedelerimizi soykırımcılıkla suçluyor. Sınırlarımızda ulusal çıkarlarımıza aykırı projelere yol veriyor. Erdoğan şahsım hükümeti de tüm bunlara rağmen, 2.5 milyar dolar verdiğimiz S-400’leri hangardan çıkarmıyor. Meclis’e sormadan, Taliban ile Türk askerini bir başına bırakmayı göze alıyor. Mehmetçiklerimize Afganistan’da nöbet yazılmasını kabul ediyor.

RÜŞVET İDDİASI

Zarrab vakasına Sezgin Baran Korkmaz da eklendi. Sezgin Baran Korkmaz şu an Avusturya’da ABD’nin isteği ile gözaltında. Tertemiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kara para aklayan bu yabancılara neden paravan yapılıyor?

İçişleri Bakanı çıktı, ‘Suç örgütünden 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var’ dedi. Ama nedense savcılar bir türlü harekete geçmedi. Yargı üzerindeki baskıları kaldıracağız. Siyasi Ahlak Yasası’nı çıkaracağız. Siyasetin finansmanını şeffaf hale getireceğiz. Sayıştay’ı gerçek işlevine kavuşturacağız. TBMM’de Kesin Hesap Komisyonunu kuracağız. Bu adımlar sadece siyaseti rahatlatmakla kalmayacak, ekonomide kaybolan güveni de tesis edecek.

SARIKLI AMİRAL

Tarikat evinde sarıkla, cübbeyle yakalanan muvazzaf sarıklı amiralin hesabı ne oldu? Sayın Akar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı soruşturmayı tamamladı mı? Tamamladıysa Yüksek Disiplin Kurulu’nu neden toplamıyorsunuz? Yoksa bu cübbeli amirali ordudan ihraç etmek yerine, tüm özlük haklarını vererek emekli etmeye mi çalışıyorsunuz? Bunun için Yüksek Askeri Şura’ya kadar soruşturmayı ertelemek mi istiyorsunuz?

HAZIRIZ, VAKİT TAMAM

Biz insanlarımızı ötekileştirmeye değil, birleştirmeye geliyoruz. Biz bu ülkenin tertemiz insanlarıyla beraber kimseyi dışlamadan, yepyeni bir geleceği inşa etmek için geliyoruz. Biz hazırız, artık vakit tamam. Öyle gözüküyor ki cumhur ittifakı da sonlarının yaklaştığını görüyor. O nedenle de şimdi Seçim Yasası’nı değiştirmeye hazırlanıyormuş. Siyasette bilinen bir kuraldır, bir yönetim seçim yasalarını değiştirmeye çalışırsa artık gidişi yakındır.”

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