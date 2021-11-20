Öztrak: Yapılacak tek şey seçimdir

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Öztrak dün basın toplantısında şunları söyledi:

NEDEN GEÇ AÇIKLANDI?

“TL’nin değeri serbest düşüşe geçti. Üreticiler fiyat veremiyor, vadeli satışlar durdu. Marketler sattıkları mal miktarına kota uyguluyor. Bazı mallarda karaborsa ve kıtlık emareleri başladı. Erdoğan’ın kitabını yazdım dediği ekonomide TL, manipülatörlerin, spekülatörlerin elinde oyuncak edildi. Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararı neden 5 dakika geç açıklanmıştır? Faiz kararının 5 dakika geç açıklanması başlı başına skandaldır. Anlaşılan tam da faiz kararı alınacakken MB’nin trafosuna kediler girmiş. Normal bir ülkede bu gecikme bile tek başına ciddi bir soruşturma konusudur. MB’nin kararını açıklamasının geciktiği 5 dakikada acaba kimler dolar almıştır? MB’nin kasası 5 dakikada acaba kimler için açılıp kapanmıştır? Bunlar mutlaka kamuoyuna açıklanmalıdır.

SORUŞTURULMALIDIR

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Yaşananlar, ‘bu kadar da tesadüf olmaz’ dedirtmektedir. Sanki birtakım organize işler vardır. Döviz piyasasında yaşananlar sıradan işler değildir ve bu işlemler mutlaka soruşturmalıdır. Kimse şunu unutmasın: Gizlide gebe kalan aşikârede doğurur; hile ile iş gören mihnet ile hesap verir. MB’nin döviz kasası 12 Kasım itibariyle net 35 milyar dolar açık vermektedir. Ekonomimiz göz göre göre cinayete kurban edilmektedir. Döviz krizi bir finans krizine hızla evrilebilir. Son yaşadığımız devalüasyonun etkilerini henüz görmedik tam olarak. Milletimizi ne yazık ki yeni zam yağmurları bekliyor. Döviz borcunu ödeyemeyen şirket haberlerini duymamız bile artık an meselesi. Ne yazık ki işten çıkarmalar çoğalacak. İyice kelepir hale gelen şirketlerimiz yabancılar tarafından kapışılacak. Yapılacak şey; seçim, seçim, seçimdir. Sandık milletin önüne derhal getirilmelidir.”