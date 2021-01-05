Öztrak: Tüzükte kendisini bağlı hissetmeyenler gereğini yapmakta özgürdür

Öztrak, dün basın toplantısında özetle şunları söyledi:

TÜM ÜYELERİ BAĞLAR

(Eski CHP milletvekili Fikri Sağlar’ın başörtüsü açıklamasının ardından ‘Kılıçdaroğlu bu olayı fırsat bilip benden kurtulmak istiyor’ sözleri) Hiçbir partili, Genel Başkanımızın özel gündemini oluşturmaz, oluşturmamalı. Genel Başkanımız, partimizin genel politikalarını belirler. Partimizin tüzüğüne göre de Genel Başkanımızın belirlediği politikalar, tüm üyeleri bağlar. Tüzükte kendisini bağlı hissetmeyenler bunun gereğini yapmakta özgürdürler.

REFORMA KİMSE İNANMAZ

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’a) Cuma namazı çıkışında koltuğunu koruma hırsıyla, milletimizin değerlerini kaşıyıp kanatarak, partimizde siyaset yapan kadın üyelerimize, yöneticilerimize, kendi partisine oy vermedikleri, kendi partisinde siyaset yapmadıkları için, ‘vitrin mankeni’ dedi. Bu aşağılayıcı dili ilk defa duymuyoruz. Bir değil, iki değildir. Oysa bu Cumhuriyet, kadınlara yönelik ayrımcılığı daha baştan reddederek kurulmuştur. Bana oy vermeyen, benim partimde siyaset yapmayan kadın ‘vitrin mankenidir’ diyen bu zihniyet şimdi çıkmış, 2021 yılında reform yapacağını söylüyor. Bu kafayla yapılacak reforma da, uygulamaya da kimse inanmaz.

KADIN ERKEK EŞİTTİR

Kadını ‘vitrin mankeni’ olarak görenler bu dışlayıcı dilin sahipleri, kadın cinayetlerini engellemek için tedbir alır mı, alabilir mi? Almadığı gibi, kendi imzaladığı, kadına, çocuğa yönelik her türlü şiddeti engellemeye yönelik esasları içeren, İstanbul Sözleşmesi’ni bile tartışmaya açtı. Biz bir kez daha söyleyelim, kendinize gelin, ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun, barbarlık yapmayın. Hiçbir kadın, vitrin süsü değildir.

BOĞAZİÇİ AYAKTA

Üniversitelere de AK partili kayyumlar atanmaya başlandı. Ülkemizin göz bebeği bilim yuvası Boğaziçi Üniversitesi ayakta. 1980 askeri vesayet rejiminden sonra ilk kez, bu defa da sarayın vesayet rejiminde, Boğaziçi Üniversitesi’ne dışarıdan bir rektör atandı. Atanan kim? Ak Partili bir milletvekili aday adayı. Akademisyenlikle bağdaşmayacak pek çok iddia ve itham var.

GİRGİN’DEN SUÇ DUYURUSU

(CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in Pınar Gültekin’in babasını aradığına ilişkin iddialar) Milletvekilimiz de bu mesele ilgili net açıklamalarda bulundu. Yarın da kendisi mahkemeye başvurup suç duyurusunda bulunacaktır.

TÜRBAN SORUNU YOK

CHP’de yılın ilk MYK toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında online yapıldı. Edinilen bilgiye göre toplantıda enflasyon rakamları, zamlar, kamudaki atamalar gündeme geldi. Kılıçdaroğlu’nun, türban tartışmasıyla ilgili, “Vatandaşların sorunu ekonomik kriz. Vatandaşlar pazarlardaki artıkları toplamak zorunda. Türkiye’de türban sorunu yok” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun ayrıca, “Tüzüğümüze göre sadece Genel Başkanın sözleri partiyi bağlar. Parti üyelerimiz de tüzüğe uymak zorunda” dediği de ifade edildi.

DARBENİN İMASINI DAHİ KABUL ETMEYİZ

Faik Öztrak, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un “Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi” sözleriyle ilgili tartışmayı, “Biz CHP olarak, bu ülkede, mili iradeye yapılacak olan askeri veya sivil her türlü darbeye karşıyız. Bunun imasını dahi kabul etmemiz mümkün değildir. 21. yüzyıldayız” diye değerlendirdi.