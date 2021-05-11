Öztrak: Suç kanuna göre oluyor

Suç kanuna göre oluyor” diye yorumladı. Genel Merkez’de MYK gündemine ilişkin açıklama yapan Öztrak, İmamoğlu’na inceleme konusunda “Bu işler bana göre suç diyerek olmuyor. Suç kanuna göre oluyor. Dolayısıyla da en sonunda kanuna göre hareket etmek zorunda kalınca kamuoyu baskısıyla İçişleri Bakanlığı bu soruşturma iznini vermiyor ama milletimiz İçişleri Bakanı’nın televizyonlara çıkıp ‘Bana göre suç’ dediğini de unutmuyor” dedi.

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