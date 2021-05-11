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Gündem
Rifat BAŞARAN/ ANKARA
Haber Giriş: 11.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Öztrak: Suç kanuna göre oluyor

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Öztrak: Suç kanuna göre oluyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma izni vermemesini “Bu işler bana göre suç diyerek olmuyor.

Suç kanuna göre oluyor” diye yorumladı. Genel Merkez’de MYK gündemine ilişkin açıklama yapan Öztrak, İmamoğlu’na inceleme konusunda “Bu işler bana göre suç diyerek olmuyor. Suç kanuna göre oluyor. Dolayısıyla da en sonunda kanuna göre hareket etmek zorunda kalınca kamuoyu baskısıyla İçişleri Bakanlığı bu soruşturma iznini vermiyor ama milletimiz İçişleri Bakanı’nın televizyonlara çıkıp ‘Bana göre suç’ dediğini de unutmuyor” dedi.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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