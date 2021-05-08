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ANKARA
Haber Giriş: 08.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Öztrak: Sinovac sözleşmesine ulaştık

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Öztrak: Sinovac sözleşmesine ulaştık

CHP Sözcüsü Faik Öztrak dün, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, COVID-19 aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’ye teslim edilmiş olması gereken 50 milyon doz aşı nerede?” diyen Öztrak özetle şöyle konuştu: “Defalarca sorduğumuz Çin aşısıyla ilgili sözleşmeye ulaştık. 24 Kasım 2020 tarih ve 2020-991 numaralı sözleşme. Sözleşmenin yüklenici firmaları Sinovac Life Sciences LTD. ve Keymen İlaç San. ve Tic. AŞ. Gümrük kayıtlarında da bu firma aracı görünüyor. Söz verilen aşıların ilk partisi 31 Aralık 2020’de olmak üzere birer ay arayla 20 milyon doz+20 milyon doz+10 milyon doz şeklinde teslim edileceği belirtiliyor. Sorularımızı Hazine ve Maliye Bakanı’na soruyoruz. Türkiye’ye teslim edilmiş olması gereken 50 milyon doz aşı nerede? Teslim edilmeyen 25 milyon doz aşı için hangi işlemi yaptınız? Aracı olduğu ortaya çıkan bu firmanın teminat bile veremediği görülüyor. Bu aşılar gelmediyse gecikmenin gerekçesi ne? Bir teminatı bile veremeyen firmaya koca ülkenin sağlığını nasıl emanet edebildiniz?”

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