Öztrak: ‘Hedef tek ve bilge bir aday’

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne çökebilmek için ardı ardına aklın havsalanın almayacağı kumpaslara girişiyorlar. Biz bu kumpasa hukuki ve siyasi cevaplarımızı kararlılıkla vermeye devam edeceğiz. Bu kumpasçılara şunu hatırlatalım. İstanbul, İstanbullunun iradesi, millet iradesi büyük lokmadır. Midenize oturur. Bugün oturduğunuz o koltuklara güvenip de hukuku katletmeye yeltenmeyin. Ayarıyla oynamaya kalktığınız kantar gün gelir sizi de tartar. Bir başka hukuksuzluk Gezi Davası’nda verilen cezaların istinafta onanması. Bu ülke insanlarının demokratik tepkisi mahkeme tarafından cezalandırıldı. Hiç zahmet etmesinler, o korku duvarları çoktan aşıldı.

DEVLETE NEFES OLDUK

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Seçimi kaybedeceğini anlayan, milletin haline çözüm üretemeyen saray sonunda havlu attı. Hem EYT’lilerin örgütlü gücü hem de Sayın Genel Başkanımızın ısrarıyla emeklilik hakkını verdi. Artık şu bir vakıadır. CHP, daha hükümete gelmeden devlete nefes olmaya, haksızlığı, hukuksuzluğu gidermeye başlamıştır. Tükenmişlik sendromundan mustarip, metal yorgunu, beyin ölümü gerçekleşmiş bu hükümet, Sayın Genel Başkanımızdan sufle almadan artık adım atamaz hale gelmiştir. Geçen yıl ve bu yıl memur ve emeklilerimiz enflasyon tsunamisinin altında kaldı. Hükümet TÜİK eliyle memurun ve emeklinin cebinden çalmaya devam ediyor. Bu kayıplarını telafi edecek maaş artışının mutlaka yapılması gerekir.

HIRSLARINI AŞMIŞ ADAY

‘Nereye gideceğini bilmeyen kaptana hiçbir rüzgâr yardım edemez.’ Biz ülkemizi nereye götüreceğimizi, insanlarımıza nasıl bir gelecek sunacağımızı, nasıl bir kaptana sahip olacağımızı çok iyi biliyoruz. Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı; ‘tarafsızlık yeminine ihanet eden değil, yeminine sadık, kral değil kural diyen, sadakate değil liyakate sahip çıkan, kalpleri korkuyla ve yalanlarla bölüp parçalayan değil, sevgiyle ve hakikatle birleştiren, ben değil biz diyen, istişareye inanan, devleti bilen, hırslarını, egosunu aşmış, milletin kendisine verdiği büyük yetkiyi Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak için kullanacak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yepyeni ve üçlü parlamenter sistemi getirecek bilge insan olacak. Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanı 6’lı masanın belirleyeceği aday olacak.”