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Öztrak: Hayatın olağan akışına aykırı

#Faik Öztrak#Ekonomi#Dövize Endeksli TL Mevduatı
Öztrak: Hayatın olağan akışına aykırı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yeni ekonomik önlemlerle ilgili eleştirilerini dile getirirken özetle şunları söyledi:

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“Erdoğan’ın açıkladığı dövize endeksli TL mevduatının daha millet tarafından ne olduğu anlaşılmamışken, üstüne üstlük piyasalar kapalı iken döviz kurlarında görülen bu ani geri çekilişin sebebi nedir? Gerçek kişilerin bu büyüklükte döviz satması hayatın olağan akışına aykırıdır. Nitekim kamu tarafından gerçekleştirilen planlı programlı döviz satışı olduğu ortaya çıkmıştır. Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonunun 14 milyar dolar eridiği görülmektedir. Hazine ve Maliye Bakanı da bu rezerv satışını üstü kapalı şekilde kabul etmiştir. Madem TL mevduata dolara endeksli garanti verecektiniz, bunu dolar kuru 12-13 liradayken neden yapmadınız? Neden dolardaki artışa sürekli benzin döktünüz? Neden küçük yatırımcının çarpılmasını engellemediniz?” Öztrak, kur korumalı mevduat hesabı uygulamasının açıklandığı 20 Aralık gecesiyle ilgili TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergeleriyle ilgili de tüm partilerden destek istedi. 

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#Faik Öztrak#Ekonomi#Dövize Endeksli TL Mevduatı

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