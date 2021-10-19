Öztrak: Genel Başkanımız memurları açıkça ikaz etti

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün toplanırken basına açıklama yapan Öztrak şunları söyledi:

ÇOK RAHATSIZ ETTİ

“Yargı ve yasama çalıştırılmıyor, devlette denge ve denetim kalmadı, hesap sorulamıyor. Kurumlar birer birer çökertiliyor. Yönetimde keyfilik alıp başını gitti. Kimse yarınından emin değil. Hafta sonu Genel Başkanımız devlet memurlarına hem sahip çıktı hem de hukuksuz emirlere uyan, yasaların işlemesini engelleyen memurları açıkça ikaz etti. Çünkü bu hükümeti de bu hükümete güvenip kanunsuz iş yapanları da uyarmak muhalefetin görevidir. Ama Genel Başkanımızın yaptığı Erdoğan ve sosyetesini çok rahatsız etti. En çok da bir zamanlar Gülen örgütüne övgüler düzen, sonra da eleştirdiği Erdoğan’a kapıkulu olan İçişleri Bakanı’nı.

MİLLET BEKLİYOR

Bakan’ın edep ve adabı bir yana bırakarak Sayın Genel Başkanımıza sarf ettiği hakaretler içine düştükleri durum açısından ibretliktir. Anlaşılan memurlara en çok kanunsuz emirleri veren de bu bakanmış. Devletin kurumlarını, memurlarını vesayet altına alacaksın, devlette liyakatı bitirip devleti talan edeceksin, Sayın Genel Başkanımız çıkıp ‘Yok öyle yağma’ deyince de başlayacaksın vesayet, sivil itaatsizlik, darbe nakaratlarına. Milletimiz kimin darbeci, kimin vesayetçi olduğunu çok iyi gördü, notunu da çok iyi verdi. Sandıkta da tasdiknameyi vermeyi sabırsızlıkla bekliyor.

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18 EKİM İTİBARIYLA

Sayın Genel Başkanımızın sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım. Tam tersine kanunsuz emirleri uygulamaya zorlanan bürokratlara bir destek olarak algıladım. 18 Ekim itibarıyla kanunsuz emre uyan memura da toleransımız olmayacağını bu açıklamayla ortaya koyduk.” m ANKARA

KILIÇDAROĞLU YAZILI BEYAN VERİR

“(Siyasilere suikast iddiası) Ülkede bu gerginliği yaratan daha önce yaptığı açıklamalarla siyasileri açıkça tehdit eden AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan’dır. Ülkenin polis ve istihbarat teşkilatları bu tehditleri savuran AK Parti Genel Başkanı’nın emrindedir. Dolayısıyla bu tehditler ciddiye alınmalıdır. Bu çerçevede öncelikle savcılıkça ifadesine başvurulması gereken Erdoğan’dır. Erdoğan ifadesini verdikten sonra da Sayın Genel Başkanımız yazılı olarak beyanını verir.”